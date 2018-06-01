Фестиваль «Уральская ночь музыки» проведет концерт лучших школьных рок-групп страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. / ТАСС /. Фестиваль «Ural Music Night» ("Уральская ночь музыки") организует концерт с участием лучших школьных музыкальных групп России. Об этом ТАСС сообщила координатор проекта Екатерина Тарасова.

"Проект называется «Ural Music School». Мы объявили набор среди школьных музыкальных групп со всей страны, он завершится 5 июня. Далее молодые уральские группы выберут четыре коллектива, которые приедут в Екатеринбург и пройдут здесь образовательный интенсив. Школьные группы выступят на одной из концертных площадок города, а победитель проекта станет участником главного концерта фестиваля", — сказала Тарасова.

По ее словам, за неделю школьники научатся самостоятельно делать аранжировки, узнают об основах музыкального бизнеса. «После каждого занятия юные музыканты получат задание, на выполнение которого им будет выделено 24 часа. В распоряжении участников будут репетиционные студии с профессиональным оборудованием», — отметила собеседница агентства.

Сам фестиваль «Ural Music Night» пройдет в ночь с 29 на 30 июня на 100 концертных площадках. Впервые к акции присоединились Свердловская филармония, Камерный театр, Театр кукол, Центр современной драматургии и «Коляда— Театр». «Гостей ждет концерт современной поэзии. Впервые состоится грандиозная дискотека 80-х „Дисколенд“, где выступят группы Joy, Arabesque и Baccara», — сообщили организаторы.

Участие в фестивале примут около 2 тыс. музыкантов, будут представлены многие жанры и стили. Так, впервые в России прозвучит музыка викингов от известного в Европе этнического коллектива «Heilung» из Дании. Дом Кино также представит площадку для выступлений этнических музыкантов. «Это своего рода музыкальное служение, ведь музыканты играют бесплатно, чтобы люди могли просто прийти и послушать их», — рассказал ТАСС руководитель этно-оркестра «Alpha & Co» Виталий Владимиров.

В этом году на «Ural Music Night» ожидается до 200 тыс. гостей. Фестиваль развернется на разных площадках — на улицах, балконах, в барах и гостиницах. В списке хедлайнеров — Эмир Кустурица Иван Дорн , Нейромонах Феофан, Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, АСК-трио Алены Поль.

О фестивале

Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек. Мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.

Традиция «Ural Music Night» — пускать солнечные зайчики на рассвете под песню «Луч солнца золотого». В этом году для проведения флешмоба организаторы закупили 30 тыс. зеркал.