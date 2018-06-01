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Танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Жемчужинка» выступили для жителей Южнопортового
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Танцевальные коллективы «Жемчужина» и «Жемчужинка» выступили для жителей Южнопортового 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В филиале «Южнопортовый» Дворца творчества имени Гайдара 17 мая прошел отчетный концерт коллективов «Жемчужина» и «Жемчужинка». В качестве гостей на концерте также выступили спортсмены, занимающиеся в коллективе «Шотокан-каратэ-до», и Алексей Куркин, который исполнил казачьи песни.
— На сцене выступили танцоры от пяти до 18 лет. Программа состояла из 24 номеров. По традиции, вместе с педагогами на сцену были приглашены родители, которые очень помогают в организации и проведении конкурсной и концертной деятельности коллектива на протяжении учебного года, — сообщили в администрации учреждения.
Добавим, что на концерте присутствовали около 300 гостей. По словам организаторов, получился большой и, в то же время, домашний праздник. (вт)
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