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Программа-сюрприз: Оркестр Павла Когана закроет сезон в Зале Чайковского
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Программа-сюрприз: Оркестр Павла Когана закроет сезон в Зале Чайковского 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на заключительный концерт сезона 2017-2018 года, который состоится в концертном зале имени Чайковского (Москва, Триумфальная площадь). В программе — произведения Чайковского и Дворжака.
Если есть на свете идеальная умиротворенная красота и классическое равновесие, то они нашли воплощение в июньской программе Павла Когана и Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
Два величайших славянских композитора, два непревзойденных гения Чайковский и Дворжак уже при жизни вызывали восхищение слушателей. Их всегда сравнивали, говоря о лирическом начале музыки, искренности и непосредственности душевного отклика на жизненные впечатления. Секрет этого нескончаемого успеха прост и Чайковский, и Дворжак писали о Человеке и для Человека, затрагивая самые тонкие струны души. Неудивительно, что композиторов связывала искренняя добросердечная дружба.
В заключение музыкального сезона МГАСО вновь готовит слушателям сюрприз, открывая ларец с очередным раритетом — Пятой симфонией Дворжака, которая считается первым «самостоятельным» сочинением чешского композитора в этом жанре (из всех ранних симфоний только она была опубликована при его жизни). Это лирическое высказывание с совершенно дивными, пасторального характера первыми тремя частями, вдохновлённое образами природы и фольклорными темами.
"Моцартиана" Чайковского — одна из жемчужин творчества русского композитора и первый в истории музыки пример «неоклассицизма», где один гений отдает дань творчеству другого.
Начало концерта — в 19:00, четверг, 14 июня, Концертный зал имени Чайковского.
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