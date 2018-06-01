Ещё
Катя IOWA выпустила трогательный клип ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Катя IOWA выпустила трогательный клип ко Дню защиты детей 

Собака 35 минут назад
Фото: Собака
В канун Дня Защиты детей номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Катя IOWA опубликовала трогательное видео, в котором вместе с ней снялись сестра и племянницы. «Недавно я подумала о том, что мечтаю писать песни для детей, и эта «открытка— поздравление» в День Защиты детей, будет первым шагом на пути к мечте, — рассказала она. Режиссером видео стал Иван Трояновский, который снимал клип IOWA «Падай», а также самое важное событие в жизни певицы — венчание с мужем, Леонидом Терещенко. Вместе с Катей в ролике снялись воспитанники детских коллективов Петербурга и оркестр All in orchestra, авторы аранжировки песни. «Меня не покидает чувство, что вчера была коллективная мантра молитва о мире, самая действенная и настоящая, потому что детская», — отметила сестра артистки.
Ранее группа IOWA выпустила клип на песню «Молчишь на меня» об эффектной ссоре двух влюбленных. Одну из ролей в клипе исполнил звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Курске выступит оркестр народных инструментов Канье Уэст выпустил новый альбом Ye 5 июня джазовая вокалистка и импровизатор Оксана Ференчук презентует альбом «В космос как к себе домой».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности6
Оззи Осборн: «Я выжил, и это настоящее чудо»2
Помните ли вы Цоя: тест79
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение