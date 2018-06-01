Ещё
Молодые парламентарии Пресненского района пригласили москвичей на концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Молодые парламентарии Пресненского района пригласили москвичей на концерт 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Члены Молодежной палаты Пресненского района пригласили жителей города на концерт «Поющее лето». Мероприятие состоится 2 июня на территории Парка культуры и отдыха «Красная Пресня».
Гостям представят обширную музыкальную программу, куда войдут песни из известных советских и российских кинофильмов.
— Ждем всех желающих отметить приход лета вместе с нами. На сцене парка прозвучат такие всеми любимые песни, как «Куда уходит детство», «Я шагаю по Москве» и «Капитан», — рассказала председатель Молодежной палаты Анна Кузина.
Она добавила, что перед публикой выступят выпускники Консерватории имени Петра Чайковского.
Концерт пройдет на сцене «Большой остров», расположенной на территории парка. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Рок-фестиваль «Живые встречи» проведут в Таганском районе День защиты детей пройдет в Музее Вооруженных Сил Сотрудники управы района Якиманка проконтролировали монтаж поручней перед магазином
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного1
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности7
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение