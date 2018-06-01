Молодые парламентарии Пресненского района пригласили москвичей на концерт

Члены Молодежной палаты Пресненского района пригласили жителей города на концерт «Поющее лето». Мероприятие состоится 2 июня на территории Парка культуры и отдыха «Красная Пресня».

Гостям представят обширную музыкальную программу, куда войдут песни из известных советских и российских кинофильмов.

— Ждем всех желающих отметить приход лета вместе с нами. На сцене парка прозвучат такие всеми любимые песни, как «Куда уходит детство», «Я шагаю по Москве» и «Капитан», — рассказала председатель Молодежной палаты Анна Кузина

Она добавила, что перед публикой выступят выпускники Консерватории имени Петра Чайковского

Концерт пройдет на сцене «Большой остров», расположенной на территории парка. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.