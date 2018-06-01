Финал шоу «ПЕСНИ»: ТИМАТИ станцует на столе, выбывшие участники зажгут на сцене, а победитель получит 5 миллионов

2 июня в 21:00 ТНТ покажет большой финальный концерт экспериментального музыкального проекта «ПЕСНИ»! Расскажем вкратце о том, что тебя ждет.

Всего за два месяца из 19 ранее никому не известных артистов в «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» осталось шестеро: теперь их знает слушатель и за них готовы побороться продюсеры! Но пока им самим предстоит сразиться за звание лучшего — победителя первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ! В долгожданном финале ты увидишь суперэмоциональный общий номер с выбывшими участниками, продюсерами и приглашенной звездой, услышишь авторские песни финалистов и узнаешь, кому Максим Фадеев снимет клипы. А еще — Тимати станцует на судейском столе с плакатом в поддержку участника — но какого?

Кристина Кошелева, Soufee и Максим Свобода из команды MALFA Фадеева, DanyMuse, TERRY и НАZИМА из BLACK STAR ТИМАТИ — двое из шестерки финалистов получат контракты с продюсерами, а один участник станет победителем первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ по результатам зрительского голосования и станет обладателем 5 миллионов рублей. Кто это будет — ты узнаешь первой на ТНТ!

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Фото:пресс-служба