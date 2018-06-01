В районе Щукино проведут час поэзии 

В районе Щукино 14 июня проведут час поэзии «А у нас был Светлов», посвященный 115-летию со дня рождения поэта Михаила Светлова.
— Его именем называли пароходы, шахты, улицы и библиотеки. Строки из его стихотворений становились цитатами, а песни, положенные на музыку профессиональными композиторами, считались народными. Его сочинения знал наизусть Маяковский, их высоко ценила Цветаева, любила Ахматова. В ходе мероприятия будет рассказано о жизни и творчестве советского поэта, прозвучат отрывки из воспоминаний друзей о Михаиле Светлове. Также будут звучать его стихи и песни, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Начало в 17.00, вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: ул. Берзарина, д. 6, корп. 1.