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Памяти Людмилы Зыкиной: концерт-приношение в канун дня рождения
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Памяти Людмилы Зыкиной: концерт-приношение в канун дня рождения 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Накануне дня рождения российской и советской певицы, народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, 6 июня, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт-приношение, в котором примет участие Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра под управлением Николая Азарова.
Исполнение народных песен Людмилой Зыкиной до сих пор считается эталонным. Ее певческая манера формировалась сначала в Хоре имени Пятницкого, затем в Хоре русской песни (тогда — Всесоюзного радио и Центрального телевидения). Работая в составе хоровых коллективов, певица в совершенстве овладела тонкостями русской песенной традиции. В одном из интервью Людмила Георгиевна признавалась: «Хоровые университеты… Им отданы тринадцать лет жизни. Тринадцать лет, которые заложили основу для творческого поиска и которые служили опорой в последующие годы работы в искусстве. Хор прививает сценическую и певческую культуру. Это школа пластики и движения».
Приношение прославленной народной певице — это не только дань памяти, но и возможность услышать песни из репертуара Людмилы Зыкиной, народные песни, произведения Сергея Рахманинова и других авторов в исполнении известного коллектива — Академического хора русской песни под руководством Николая Азарова.
Начало концерта — в 19:00, 6 июня, Светлановский зал ММДМ.
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