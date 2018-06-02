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В Петербурге пройдет концерт к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого
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В Петербурге пройдет концерт к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Фестиваль «Петербург live», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет в субботу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
В 2018 году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого.
"Музыкальный фестиваль «Петербург live», ставший уже доброй традицией культурной столицы, состоится 2 июня. Большая программа фестиваля будет посвящена 80-летию Владимира Высоцкого и пройдет при поддержке Никиты и Аркадия Высоцких", — отмечают организаторы.
На сцене на Дворцовой площади соберутся известные музыканты и актеры, которые исполнят песни Высоцкого в собственной трактовке. Среди участников фестиваля группа «Ва-банкъ», группа «ПилОт», Billys Band, Большой симфонический оркестр Санкт-Петербурга, Олег Погудин, Евгений Дятлов, Василий Герелло, Хор Русской армии, Детский хор, Афина и другие.
Концерт начнется в 18.00 мск, вход на него свободный.
Актер театра и кино, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. В 1960–1962 годах Высоцкий был актером Московского театра имени А. С. Пушкина, в 1962–1964 годах играл в Московском театре миниатюр. С 1964 года работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Всего в Театре на Таганке Высоцким было сыграно около 13 ролей.
Помимо работ в театре и кино в стране актер был известен в первую очередь как поэт и певец, автор и исполнитель собственных песен. Песни Высоцкого поначалу исполнялись в узком кругу, но вскоре, попав на магнитофонные ленты, они быстро разлетелись по стране и принесли актеру большую популярность. С 1965 года Высоцкий пел со сцены. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Во второй половине 1970-х годов Высоцкий часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах.
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