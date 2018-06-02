В Петербурге пройдет концерт к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости . Фестиваль «Петербург live», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет в субботу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В 2018 году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого.

"Музыкальный фестиваль «Петербург live», ставший уже доброй традицией культурной столицы, состоится 2 июня. Большая программа фестиваля будет посвящена 80-летию Владимира Высоцкого и пройдет при поддержке Никиты Аркадия Высоцких ", — отмечают организаторы.

Евгений Дятлов, На сцене на Дворцовой площади соберутся известные музыканты и актеры, которые исполнят песни Высоцкого в собственной трактовке. Среди участников фестиваля группа «Ва-банкъ», группа «ПилОт», Billys Band, Большой симфонический оркестр Санкт-Петербурга, Олег Погудин Василий Герелло , Хор Русской армии, Детский хор, Афина и другие.

Концерт начнется в 18.00 мск, вход на него свободный.

Актер театра и кино, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. В 1960–1962 годах Высоцкий был актером Московского театра имени А. С. Пушкина, в 1962–1964 годах играл в Московском театре миниатюр. С 1964 года работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Всего в Театре на Таганке Высоцким было сыграно около 13 ролей.

Помимо работ в театре и кино в стране актер был известен в первую очередь как поэт и певец, автор и исполнитель собственных песен. Песни Высоцкого поначалу исполнялись в узком кругу, но вскоре, попав на магнитофонные ленты, они быстро разлетелись по стране и принесли актеру большую популярность. С 1965 года Высоцкий пел со сцены. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Во второй половине 1970-х годов Высоцкий часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах.