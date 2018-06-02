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Самые яркие музыкальные фестивали этого лета
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Самые яркие музыкальные фестивали этого лета 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Погружение в мир музыки, веселья и вечной молодости — все это не только концерты Нюши и Егора Крида, а еще и удивительные летние EDM-, джаз— и рок-фестивали. Попасть на них — шанс на целый день или даже неделю забыть о том, что такое суровая реальность.
В начинающийся с ранней весны и заканчивающийся уже зимой сезон проходят сотни, а то и тысячи музыкальных событий под открытым небом, но традиционно именно на лето запланированы самые ожидаемые фестивали.
Масштабный Tomorrowland или знаменитый Dekmantel — события, на которые хотя бы раз в жизни должен попасть каждый. И даже если, не хочется ехать ради них за границу, всегда можно попасть на российские и не менее веселые Alfa Future People или Bosco Fresh Fest’18, но обо всем по порядку…

Российские фестивали

«Пикник "Афиши"»

Уже в пятнадцатый раз пройдет один из самых крупных музыкальных фестивалей «Пикник "Афиши"». На обширной площадке Коломенского парка вновь соберутся главные ресторанные проекты, модные бренды и множество развлекательных корнеров. Но главное внимание, как всегда, будет приковано к сцене. В этот раз здесь выступят канадцы Arcade Fire, главная певица страны Земфира, классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian и ребята из Мельбурна King Gizzard & The Lizard Wizard.
Где:музей-заповедник «Коломенское»
Когда:4 августа 2018 г.
Сколько стоит:3500 руб.

Alfa Future People

Без малого самый известный фестиваль электронной музыки в России. И это притом что в 2018 году ему исполняется всего лишь пять лет! Да-да, и каждый год Alfa Future People умудряется собирать на своей огромной площадке ведущих музыкальных артистов и диджеев. Только заявленные в этом году хедлайнеры Tiesto, Afrojack, Steve Aoki свидетельствуют об уровне мероприятия. Что уж говорить о дополнительной программе с испытанием тренажеров МКС, прототипа биопринтера, участием в лекториях о технологическом прогрессе… Тут не только представление о музыке перевернется — полностью изменится взгляд на мир!
Где:поселок Большое Козино под Нижним Новгородом
Когда:10-12 августа
Сколько стоит:от 6000 руб.

Bosco Fresh Fest

Похожая любовь к технологичности и современной музыке будет и на фестивале Bosco Fresh Fest, который в этом году впервые пройдет в центре «Сколково». Конечно, не случайно: организаторы мероприятия вдохновились темой космоса и, в частности, фильмом «Солярис» Андрея Тарковского. Фестиваль пройдет в окружении футуристического пространства бизнес-школы, дизайн которой разработан по проекту британского архитектора Дэвида Аджайе. А на танцевальных площадках два дня подряд без перерывов на сон будут выступать зарубежные артисты, среди которых шведская певица Карин Дрейер, рэпер американец Талиб Квели, британцы Orbital, норвежец Lindstrøm и еще около двух десятков музыкантов.
Где:Москва, инновационный центр «Сколково»
Когда:10-11 июня
Сколько стоит:от 1500 руб.

Chess & Jazz

Немного абстрагироваться от бездумных танцев, послушать утонченную музыку и даже поиграть в шахматы получится на самом необычном фестивале джаза Chess & Jazz.
Этот год станет дебютным для фестиваля, а на событие уже пригласили Си Ло Грина — короля живых выступлений и пятикратного лауреата премии Grammy. Си Ло, кстати, впервые приедет в Россию со своим выступлением.
Интересно, что идейным вдохновителем и директором Chess & Jazz выступил Ник Бабин — программный директор и соорганизатор фестиваля Bosco Fresh Fest, поэтому мероприятие снабдят яркими акцентами в виде арт-инсталляций, презентаций гастрономических проектов и удивительно атмосферного пространства в стиле итальянского рынка 60-х годов.
На фестивале также не обойдутся без дискуссий и лекториев от лидеров арт— и бизнес-индустрии и специального пространства для игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих.
Где:сад «Эрмитаж», Москва
Когда:7 июля
Сколько стоит: 3000 руб.

Roof music fest

Свой новый сезон уникальный фестиваль, который проводится на крышах Москвы и Санкт-Петербурга, запустил 31 мая. А это значит, что до самого сентября нас ждут эффектные живые выступления любимых музыкантов.
Откроет фестиваль под открытым небом группа Krec, следом выступят «Фрукты», «Обе две» и еще множество артистов, среди которых, кстати, есть и две секретные звезды.
Где:Москва и Санкт-Петербург
Когда:с 31 мая — 23 августа
Сколько стоит: от 650 руб.

Европейские фестивали

Конечно, попасть на европейские фестивали стоит на порядок дороже. Плюс надо рассчитывать стоимость проживания и перелетов… Но, несмотря на это, в Испанию, Данию, Бельгию, Швецию, Британию постоянно приезжают сотни тысяч иностранцев, ведь такую атмосферу праздника можно встретить только здесь.

Tomorrowland

Прошло уже 13 лет после запуска легендарного Tomorrowland, а он до сих пор не дает своим конкурентам обогнать себя и остается самым грандиозным музыкальным фестивалем в мире. И дело даже не в том, что каждый год в нем участвует почти все диджеи, о которых ты когда-либо слышала, здесь особое внимание уделяют деталям: особой атмосфере, конструкции и дизайну сцены, световому шоу и, конечно, безукоризненному звуку. В прошлом году мероприятие посетили 400 тысяч человек, а среди гостей заметили даже короля Филиппа и королеву Матильду.
Где:Де-Шорре, Бум, Бельгия
Когда:20-29 июля
Сколько стоит: от 20 000 руб. за уикенд

Sonar

Это настоящая квинтэссенция летних развлечений в курортной Барселоне и главный музыкальный фестиваль Европы. Его любят и знают за то, что именно здесь можно услышать новаторскую электронную музыку.
Кроме того, однозначный плюс Sonar в том, что его не проводят в поле. Это полноценный городской фестиваль, а значит, мучится с палатками не придется.
Где:Барселона, Испания
Когда:14-16 июня
Сколько стоит: от 1500 руб.

Dekmantel

Фестиваль, которые многие прозвали «рисковым». А все потому, что он, защищая искусство в музыке, не приглашает суперизвестных диджеев, а доверяет свою программу новым, еще неискушенным талантам. Удивительно, но благодаря такому подходу Dekmantel стал одним из самых популярных.
Где:Амстердам, Нидерланды
Когда:1-5 августа
Сколько стоит:от 8000 руб.

Западные фестивали

Самый известный и популярный фестиваль в мире не «Коачелла», как можно сначала подумать, а предстоящий Burning Man. Так как в полной мере назвать это событие «музыкальным» мы не можем: это скорее арт-эксперимент и праздник современного искусства, — то расскажем о других мероприятиях, которые, к слову, по масштабам и значимости не уступают.

Splendour in the Grass

Ответ Австралии на британский фестиваль Glastonbury (который не будет проходить в этом году), но без дождя и грязи — как шутят его организаторы.
Помимо лучших музыкальных хитов, Splendor представляет программу танцевальных и цирковых мастерских, художественных инсталляций и даже выстраивает точки с рынками продуктов и ремесел.
Где:Вуиунг, Австралия
Когда:20-22 июля
Сколько стоит:от 9400 руб.

Hot 97 Summer Jam

Ни один фестиваль не был более важным в развитии хип-хопа, чем Hot 97 Summer Jam. Именно он проложил стартовую платформу для новых имен в рэп— и R & B-индустрии.
В этом году выступление на фестивале озаглавит американский хип-хоп— исполнитель Кендрик Ламар. Кроме него на сцену выйдут такие известные музыканты, как Lil Wayne, Swizz Beatz & Friends, Tory Lanez, A $ AP Ferg, Remy Ma, Boogie и многие другое.
Где:Нью-Джерси, США
Когда:10 июня
Сколько стоит:от 5300 руб.

Osheaga Music and Arts Festival

Главный фестиваль Канады — Osheaga Music and Arts Festival — проводится аж с 2006 года и по праву является любимым на родине хоккея и кленового сиропа.
Osheaga — это многочисленные уличные сцены, расположенные на острове Сент-Элен, который регулярно собирает на своей территории около 135 000 любителей музыки со всей Северной Америки и Европы.
Фестиваль посвящен музыке, а также изобразительному искусству. Поэтому местные таланты не только играют свои захватывающие DJ-сеты, но и представляют собственные арт-объекты.
Где:Монреаль, Канада
Когда:3-5 августа
Сколько стоит:от 5800 руб.
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