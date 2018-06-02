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Сюткин: Вас ждет полтора часа ударного рок-н-ролла!
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Сюткин: Вас ждет полтора часа ударного рок-н-ролла! 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Артист рассказал о программе, с которой он выступит в конце июня в столице.
Валерий Сюткин этим летом даст большой рок-н-ролльный концерт. Подготовка к этому выступлению идет полным ходом. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем выступлении читайте только на НСН.
«Вас ждет полтора часа (а то и побольше) ударного рок-н-ролла! И еще, хочу сказать, что я очень люблю выступать в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, потому, что там неповторимая атмосфера, всегда максимально забитый зал. Что еще радует, приходит очень много молодых людей, некоторый процент которых даже не знает, кто я такой! Поэтому, знаете, приходится выступать, как в первый раз. Мы играем ламповый, живой рок-н-ролл, будет очень энергично, весело, в общем — на полную катушку!», — пообещал музыкант.
Услышать вживую Валерия Сюткина можно будет уже 28 июня в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
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