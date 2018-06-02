6 финалистов, 2 контракта, 5 миллионов рублей. Это «Песни». Это финал.

В эту субботу в 21:00 настанет кульминационная точка самого смелого и масштабного музыкального эксперимента телеканала ТНТ — большой финальный концерт шоу «ПЕСНИ», который будет состоять только из авторских песен.

18 000 заявок на прослушивание. 300 никому не известных исполнителей со всей страны на кастинге в «Барвихе Luxury Village». 19 лучших артистов в «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ». Спустя два месяца интенсивной работы с лейблами, выступлений на еженедельных концертах и творческих поисков их осталось всего шестеро. Сегодня их песни регулярно занимают верхние строчки музыкальных топ-чартов Apple Music и iTunes благодаря миллионам слушателей. В эту субботу страна узнает имя лучшего из них — победителя первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ!

ФИНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Планка еженедельных концертов задрана так высоко, что, казалось, в финале будет сложно чем-то удивить. Хорошо, что ТНТ умеет превосходить любые ожидания.

Смотрите в финале шоу «ПЕСНИ»:

• Разрывной общий номер со всеми 19 участниками, продюсерами и приглашенной звездой;

• Шесть совершенно новых авторских песен от финалистов шоу;

• Лучшие авторские хиты за весь сезон;

• Ни одного кавера!

• Творческий симбиоз музыки, света, декораций, костюмов и современных технологий;

• Танец ТИМАТИ на судейском столе с плакатом в поддержку участника;

ФИНАЛИСТЫ

ТИМАТИ и Максим Фадеев утверждают, что случайных людей в финале нет. И это правда, потому что у продюсеров было достаточно времени, чтобы узнать участников и в работе, и на сцене, и в жизни. Как и у зрителей, которые все это время следили за рождением новых суперзвезд. И все они сделали свой выбор, определив шестерку финалистов шоу «ПЕСНИ».

MALFA

Кристина Кошелева

Невероятно одаренная участница, которая показала всей стране, что такое «расщепление». На финальном концерте Кристина продемонстрирует всю мощь своего голоса в новой чувственной песне, которая проникнет даже в самые черствые сердца.

Soufee

Одна из добрейших участниц, которая при этом обладает железной волей и красивым голосом, обнажит свои личные переживания в романтичной песне собственного сочинения о прошлой любви. И никаких вам косичек…

Максим Свобода

Разве мог состояться финал шоу «ПЕСНИ» без этого талантливого парня из Владивостока? Фразу «променяю воздух на сигареты» знают все. В эту субботу Максим прибавит к ней еще парочку.

BLACK STAR

DanyMuse

Уникальный, талантливый молодой артист, аналогов которому в России просто нет. За два месяца в реалити научился писать свои песни на русском языке. Одну из них DanyMuse и споет на финальном концерте.

TERRY

Темная лошадка проекта. Сначала был обделен вниманием зрителей, но после премьеры песни «Домофон» взлетел на первое место в рейтинге. И несмотря на то, что финальное выступление уже ни на что не влияет, своей новой авторской песней TERRY просто порвет зал!

НАZИМА

Машина. Красивая, дорогая, надежная машина. Именно так ее называют на проекте. Ни одной ошибки за все концерты, самая продуктивная работа на студии, образцовое поведение в реалити. В финале НАZИМА еще раз докажет, что умеет справляться с самыми трудными задачами.

НОВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС

С самого начала перед проектом «ПЕСНИ» на ТНТ стояла чрезвычайно амбициозная задача — создать в России новый шоу-бизнес. Далеко не все верили, что это под силу музыкальному шоу. Но случилось так, как случилось — сегодня вся индустрия знает о проекте и его участниках. Сегодня миллионы людей скачивают треки молодых артистов и поднимают их в топы музыкальных чартов. Сегодня случился новый шоу-бизнес! Глоток свежего воздуха, который был жизненно необходим.

Самое главное, что этот глоток не будет последним. Участники никуда не пропадут, про них не забудут. Все они получили бешеный толчок на пути к мечте. Теперь главное не останавливаться.

Максим Фадеев и ТИМАТИ предложат контракты с MALFA и Black Star двум финалистам. Один участник станет победителем первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ по результатам зрительского голосования. Он или она получит 5 000 000 рублей и безграничную любовь публики. А для артиста нет ничего важнее народного признания…

ФИНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ШОУ «ПЕСНИ» В ЭТУ СУББОТУ В 21:00 НА ТНТ!

СМОТРИ И СЛУШАЙ НОВЫЙ ШОУ-БИЗНЕС!