Президент Южной Кореи назвал BTS самой влиятельной группой в мире

BTS продолжают покорять! Почти мгновенно после того, как стали первой корейской группой, которая попала в чарт Billboard, парни поднялись еще выше и побили новый рекорд, став первой группой в списке.

На новую вершину парней вывел альбом «Love:», который завоевал сердца слушателей по всему миру. По официальным данным, только в США новый альбом был продан более тысяч раз!

Но и это еще не все! За все время существования рейтинга Billboard BTS стали первой группой, поющей не на английском языке, которой удалось занять место в списке.

Поздравить с таким оглушительным успехом решили не только, но и президент Южной Кореи Мун Джэин (Moon). мая на его страничке появилось небольшое послание для парней. Президент отметил невероятную способность «превращать печаль в надежду». И это действительно так! Поклонники по всему миру пишут своим кумирам письма благодарности, а многие даже признаются: музыка любимой группы навсегда изменила их жизнь.

«Я поддерживаю стремление занять место в чарте Billboard, выиграть Грэмми, выступать на огромных стадионах и стать самыми влиятельными артистами в мире» — написал Мун Джэин.

Президент также поблагодарил за то, что они всегда поддерживают парней на их пути.