Сезон бесплатных музыкальных концертов стартовал в Абрау‐Дюрсо

Жителей Новороссийска ждут на бесплатных музыкальных концертах под открытым небом, которые будут проходить каждую субботу на берегу озера Абрау. Об этом сообщил сайт газеты «Наш Новороссийск».

Первый концерт состоится 2 июня. Жители и гости города-курорта смогут послушать композиции кавер-группы Men’s Band. Мероприятие стартует в 20:00 на площади Александра II. Вход свободный.

«Бесплатные летние концерты — проект, ставший традицией для легендарного пригорода Новороссийска. Благодаря им все желающие могут насладиться как песнями, ставшими хитами, так и авторской музыкой начинающих исполнителей», — рассказали в пресс-службе «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо».

Заключительный концерт пройдет 25 августа.

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