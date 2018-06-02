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Сезон бесплатных музыкальных концертов стартовал в Абрау‐Дюрсо
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Сезон бесплатных музыкальных концертов стартовал в Абрау‐Дюрсо 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Жителей Новороссийска ждут на бесплатных музыкальных концертах под открытым небом, которые будут проходить каждую субботу на берегу озера Абрау. Об этом сообщил сайт газеты «Наш Новороссийск».
Первый концерт состоится 2 июня. Жители и гости города-курорта смогут послушать композиции кавер-группы Men’s Band. Мероприятие стартует в 20:00 на площади Александра II. Вход свободный.
«Бесплатные летние концерты — проект, ставший традицией для легендарного пригорода Новороссийска. Благодаря им все желающие могут насладиться как песнями, ставшими хитами, так и авторской музыкой начинающих исполнителей», — рассказали в пресс-службе «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо».
Заключительный концерт пройдет 25 августа.
Для жителей Подмосковья подготовили масштабную программу, включающую спектакли и музыкальные концерты. Главным культурным событием этого лета станет IV Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину.
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