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Умер американский блюзмэн Эдди Клируотер
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Умер американский блюзмэн Эдди Клируотер 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Чикагский блюзмэн‐самоучка Эдди Клируотер скончался в возрасте 83‐х лет в американском штате Иллинойс. Он известен своей игрой на гитаре и яркими выступлениями. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Alligator Records.
Музыкант умер от сердечной недостаточности. У него осталась жена, Ренэ, и шестеро детей. Известный как «шеф», в 2003 году Клируотер получил номинацию на Грэмми за альбом «Rock' N 'Roll City», как лучшую традиционную блюзовую пластинку.
Гитарист родился в Мейконе, штат Миссисипи, как Эдвард Харрингтон и играл в любительских группах родного штата и Алабамы, пока в 1950 году не переехал в Чикаго.
Творческий псевдоним придумал менеджер музыканта, в честь легенды блюза Мадди Уотерса.
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