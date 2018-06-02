Умер американский блюзмэн Эдди Клируотер

Чикагский блюзмэн‐самоучка Эдди Клируотер скончался в возрасте 83‐х лет в американском штате Иллинойс. Он известен своей игрой на гитаре и яркими выступлениями. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Alligator Records.

Музыкант умер от сердечной недостаточности. У него осталась жена, Ренэ, и шестеро детей. Известный как «шеф», в 2003 году Клируотер получил номинацию на Грэмми за альбом «Rock' N 'Roll City», как лучшую традиционную блюзовую пластинку.

Гитарист родился в Мейконе, штат Миссисипи, как Эдвард Харрингтон и играл в любительских группах родного штата и Алабамы, пока в 1950 году не переехал в Чикаго.