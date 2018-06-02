Ещё
Тегеранский симфонический: услышать и поразиться
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Тегеранский симфонический: услышать и поразиться 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Легендарный оркестр, переживший в своей истории драматические страницы взлетов и падений, но неизменно «возрождающийся из пепла», приезжает в Россию! Его цель — поддержать сборную Ирана и футбол в целом — как всемирную игру народов, символ дружбы и взаимопонимания. Ну а кроме этого, оркестр счастлив познакомить российскую публику со своими работами.
В программе концерта — сочинения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, симфонические произведения и песни иранских композиторов, в том числе написанные специально для российского турне и подготовленные к исполнению Саларом Агили, одним из самых популярных певцов в современном Иране.
Оркестром управляет маэстро Шахрдад Рохани, известный во всем мире дирижер, автор ряда классических сочинений, музыки к популярнейшим видеоклипам, а также незабываемой композиции к открытию XIII Азиатских Олимпийских Игр.
Будучи Человеком мира, Рохани не раз привлекался правительствами разных стран к значимым проектам. Например, таким, как концерт Хрисомаллиса Янни в древних стенах Акрополиса, где музыка греческого композитора прозвучала в исполнении Королевского Лондонского филармонического оркестра под руководством Рохани, с его же выступлением в качестве солиста-скрипача и в его же аранжировке. Видео-альбом этого концерта разошелся многомиллионным тиражом и транслировался многими ведущими телеканалами мира. Высокий общественный резонанс получил также концерт «Музыка мира» в Конгресс-центре в Стамбуле. Одно из последних сочинений Ш. Рохани, «Sinus Persicus Suite», исполнялось во многих странах, а аудио-альбом с этим произведением, записанный вместе с Лондонским симфоническим оркестром, пользуется невероятной популярностью. В 2017 году дирижер с Риккардо Мути поддержал и реализовал в Тегеране выступление совместного иранско-итальянского оркестра в рамках программы «Дороги дружбы».
Ш. Рохани выступал со многими известными симфоническими коллективами, им осуществлено множество записей музыки европейских и русских композиторов. С 2016 года маэстро возглавляет Тегеранский симфонический оркестр. А нынешние гастроли этого оркестра проходят в рамках Меморандума о взаимопонимании между Московской консерваторией и Фондом Рудаки (Тегеран).
Вечерняя Москва: последние новости
Наргиз Закирова исполнила с жителем Подольска его любимую песню Прощальный тур Оззи Осборна Шведские ученые выяснили, как музыка влияет на выбор пищи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Ляпы в советских кинохитах7
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина19
Помните ли вы Цоя: тест89
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение