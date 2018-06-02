Тегеранский симфонический: услышать и поразиться

Легендарный оркестр, переживший в своей истории драматические страницы взлетов и падений, но неизменно «возрождающийся из пепла», приезжает в Россию! Его цель — поддержать сборную Ирана и футбол в целом — как всемирную игру народов, символ дружбы и взаимопонимания. Ну а кроме этого, оркестр счастлив познакомить российскую публику со своими работами.

В программе концерта — сочинения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, симфонические произведения и песни иранских композиторов, в том числе написанные специально для российского турне и подготовленные к исполнению Саларом Агили, одним из самых популярных певцов в современном Иране.

Оркестром управляет маэстро Шахрдад Рохани, известный во всем мире дирижер, автор ряда классических сочинений, музыки к популярнейшим видеоклипам, а также незабываемой композиции к открытию XIII Азиатских Олимпийских Игр.

Будучи Человеком мира, Рохани не раз привлекался правительствами разных стран к значимым проектам. Например, таким, как концерт Хрисомаллиса Янни в древних стенах Акрополиса, где музыка греческого композитора прозвучала в исполнении Королевского Лондонского филармонического оркестра под руководством Рохани, с его же выступлением в качестве солиста-скрипача и в его же аранжировке. Видео-альбом этого концерта разошелся многомиллионным тиражом и транслировался многими ведущими телеканалами мира. Высокий общественный резонанс получил также концерт «Музыка мира» в Конгресс-центре в Стамбуле. Одно из последних сочинений Ш. Рохани, «Sinus Persicus Suite», исполнялось во многих странах, а аудио-альбом с этим произведением, записанный вместе с Лондонским симфоническим оркестром, пользуется невероятной популярностью. В 2017 году дирижер с Риккардо Мути поддержал и реализовал в Тегеране выступление совместного иранско-итальянского оркестра в рамках программы «Дороги дружбы».

Ш. Рохани выступал со многими известными симфоническими коллективами, им осуществлено множество записей музыки европейских и русских композиторов. С 2016 года маэстро возглавляет Тегеранский симфонический оркестр. А нынешние гастроли этого оркестра проходят в рамках Меморандума о взаимопонимании между Московской консерваторией и Фондом Рудаки (Тегеран).