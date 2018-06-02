Ещё
«МИР» устроил вечер в честь первого рок-клуба в Алматы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«МИР» устроил вечер в честь первого рок-клуба в Алматы 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Казахстанский филиал телерадиокомпании «МИР» провел благотворительный вечер, посвященный открытию первого рок-клуба в Алматы в советское время, сообщает «МИР 24».
На встречу с легендами казахстанского рока пришли те, кто был завсегдатаем этого клуба на протяжении 30 лет. Музыканты делились со зрителями своими воспоминаниями и играли популярные композиции. Раньше, когда весь репертуар конролировали спецслужбы, делать это так свободно было невозможно. И вот как раз об истории запрещенной западной музыки в советстком Казахстане был показан документальный фильм режиссера Арсена Баянова «Алма-ата — город-блюз, город-джаз, город — рок-н-ролл». Это его совместная работа с телеканалом «МИР».
«Вы знаете, что касается Алматы, рок-н-ролл всегда был в андеграунде, так он там и остается. Кто говорит, что в Алматы рок-н-ролла нет или рока нет, заблуждаются. По телевизору вы видели хоть одну рок-группу местную, это крайне редко, и, по-моему, не увидите, поэтому так и говорят», — говорит музыкант Вячеслав Верещагин.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Deep Purple зажгли на концерте в Москве (ФОТО) Радио «Протасы»: супруги из Прикамья дарят жителям хорошее настроение Не первый, но самый известный: Клаус из Scorpions празднует юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Ляпы в советских кинохитах7
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина19
Помните ли вы Цоя: тест89
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение