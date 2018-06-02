«МИР» устроил вечер в честь первого рок-клуба в Алматы

Казахстанский филиал телерадиокомпании «МИР» провел благотворительный вечер, посвященный открытию первого рок-клуба в Алматы в советское время, сообщает «МИР 24».

На встречу с легендами казахстанского рока пришли те, кто был завсегдатаем этого клуба на протяжении 30 лет. Музыканты делились со зрителями своими воспоминаниями и играли популярные композиции. Раньше, когда весь репертуар конролировали спецслужбы, делать это так свободно было невозможно. И вот как раз об истории запрещенной западной музыки в советстком Казахстане был показан документальный фильм режиссера Арсена Баянова «Алма-ата — город-блюз, город-джаз, город — рок-н-ролл». Это его совместная работа с телеканалом «МИР».

«Вы знаете, что касается Алматы, рок-н-ролл всегда был в андеграунде, так он там и остается. Кто говорит, что в Алматы рок-н-ролла нет или рока нет, заблуждаются. По телевизору вы видели хоть одну рок-группу местную, это крайне редко, и, по-моему, не увидите, поэтому так и говорят», — говорит музыкант Вячеслав Верещагин.

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