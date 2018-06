Что такое K-pop, и почему все сходят по нему с ума

Откуда ноги растут

К-pop (англ. Korean pop) — современный жанр музыки, исполняемой в Южной Корее. Музыка сама по себе не слишком отличается от нашей отечественной или зарубежной попсы. Жанр включает в себя не только поп, но и хип-хоп, электронику, танцевальную музыку, рок и даже кантри.

Тех, кто слушает К-pop, называют «к-поперами». Фанатов корейской музыки можно найти по всему миру. Например, на YouTube есть тысячи обзоров на К-рор клипы, различные каверы или смешные фанатские видео на русском, английском, немецком и даже на арабском языке. Правда, увидеть своих кумиров удается немногим.

Помимо своей родины, исполнители выступают в основном в других азиатских странах, таких как Япония, Китай или Сингапур. В Европе они бывают крайне редко, зато добавляют в туры некоторые американские города. Кстати, в России К-рор стал появляться чаще: уже несколько лет подряд посольство Южной Кореи устраивает национальные фестивали, куда приглашает корейских звезд.

Кто таке айдолы, и почему все их обожают?

У корейских исполнителей имеется и свое название — «айдолы» (от англ. idols). Нетрудно заметить сходство со словом «идол». В какой-то степени, им действительно поклоняются: покупают товары, которые они рекламируют, стараются быть на них похожими, а во снах играют с ними свадьбу и воспитывают шестерых детей.

Все это — часть большой пиар-кампании, на которой звезды и их агентства неплохо зарабатывают. Айдолом стать непросто: перед первым выходом на сцену нужно отучиться несколько лет в продюсерском центре. Некоторые тренируются пять, восемь или даже двенадцать лет, но так и не получают свой договор, а кому-то может повезти и после года обучения. Раньше корейские группы состояли только из парней или девушек, но сейчас никого не удивить и смешанными бэндами. Среди айдолов встречаются китайцы, японцы или тайцы, которые свободно говорят на корейском языке. Опять же, это сделано для того, чтобы увеличить аудиторию.

Давайте познакомимся с творчеством некоторых K-pop исполнителей поближе.

BTS Эти ребята считаются мастодонтами корейской музыки. Начав выступать в 2013 году, они уже собрали более 145 номинаций на различные премии, в том числе около 70 раз побеждали на международных конкурсах. В их копилке даже есть награды Billboard Music Awards и МTV Europe Music Awards! Это уже говорит о большом таланте парней. Они выступают по всему миру, а весь мир сходит по ним с ума. Даже среди западных звезд встречаются к-поперы — ярые фанаты BTS.

Например, американский актер Энсел Эльгорт в своем интервью не раз признавался, что хочет сотрудничать с айдолами. А Тейлор Свифт делилась милым фото c корейскими звездами в своих Insta-stories. Кстати, последний клип группы — Fake Love — даже побил рекорд поп-дивы.

EXO Эти звезды популярны больше у себя на родине, чем за рубежом. Но тем не менее треки группы знает каждый приличный к-попер. А отменная хореография и очевидная харизма артистов способны покорить любого.

BIG BANG

Образы этих айдолов оценит далеко не каждый, но под их зажигательные треки можно танцевать всю ночь напролет. Только осторожно! Вызывает привыкание!

EXID

Хореография этих девушек может немного смутить, но поверьте, чего не сделаешь ради образа! Песни их всегда о самом важном: айдолы поют о влюбленности, большой любви и разбитом сердце.

MAMAMOO

Яркие, харизматичные и очень талантливые — этих девушек сложно забыть, а их песни всегда становятся хитами. Они тоже поют о любви, но делают это так, как никто другой на к-рор сцене.

K. A. R. D Этот бэнд стал популярным сразу после премьеры дебютного клипа. Миллионы просмотров набираются благодаря запоминающимся песням, уникальным концептам видео и, конечно, интересной хореографии.

Помимо групп, на корейской сцене есть и солисты. Это могут быть как бывшие айдолы, участники каких-то бэндов, так и изначально сольные исполнители.

IU Под нежные треки этой милой девушки легко мечтать. Пару лет назад артистка покорила всю Южную Корею своим потрясающим голосом и диапазоном в три октавы! Сейчас звезда предпочитает перепевать любимые ретро-песни и создавать нечто мелодичное.

CL Эта исполнительница раньше входила в состав группы 2NE1, но сейчас пробивается самостоятельно. Солистка выпускает клипы как для западной, так и для восточной аудитории, что хорошо заметно в ее клипах. Звезда создает мощные треки, под которые танцует весь мир.

PSY И, конечно, нельзя не сказать про PSY и его знаменитый Gangnam Style, который буквально открыл окно в Европу для корейской музыки — 3 миллиарда просмотров под видео к знаменитому треку. Больше только у Despacito и See you again.