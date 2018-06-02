BTS запишут дуэт с Джейсон Деруло

На днях певец Джейсон Деруло признался, что он давний фанат корейской поп-культуры. Слушает корейскую музыку уже лет десять и восхищается, как артисты эти артисты отдаются на сцене и профессионально работают.

«Буду честен с вами, в шоу-бизнесе очень много ленивых артистов, для которых выступления ничего толком не значат, и мне обидно это осознавать. Поэтому я фанат тех певцов, которые словно распинают сцену. Корейские — как раз такие»,

— поделился Джейсон.

Для Деруло корейские певцы всегда идут впереди моды и тех правил, которые приняты в шоу-бизнес, потому что они им попросту не следуют, а создают свои тренды. Стоит даже взять популярную группы, о которой, конечно, нельзя не спросить Джейсона. Парни сейчас на пике славы. Стоит только подумать об их армии поклонников, одним из которых, кстати, является Деруло.

«Я стопроцентный фанат. Мне нравится их стиль, выступления, кардинально отличающиеся от других».

Поэтому на корейских артистов, по мнению Деруло, стоит равняться.

А лучший способ это сделать— записать совместный трек. Не думал ли об этом Джейсон?

«Эм, один проект сейчас в процессе, но я не буду рассказывать, какой…»,

— заинтриговал всех певец.

Но артист все же признался: ждать недолго, не больше двух месяцев. А пока Деруло будем наслаждаться его недавним треком, выпущенным совместно с Кока-кола.