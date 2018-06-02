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Российские исполнители которых надо слушать в 2018-м
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Российские исполнители которых надо слушать в 2018-м 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В век соцсетей для того, чтобы прославиться, нужен только талант. Все остальное за тебя сделает Интернет. Рассказываем о молодых российских исполнителях, которые взлетели в 2018-м, и объясняем, почему их надо слушать.

Гречка

18-летнюю Настю Иванову из Кингисеппа небезосновательно сравнивают с Земфирой (41) — тот же тембр «с надрывом» и то же, как сказал про Рамазанову Познер (84), «публичное одиночество». Причина, по которой всем так нравится маленькая девочка с гитарой, довольно проста — в ее песнях все узнают себя, и подписчики «ВКонтакте», и светская тусовка на вечеринке Esquire, которая знает наизусть не только ремикс Гречки на «Люби меня люби», но и ее «Мама, прости, я так хочу бухать». И у тебя есть шанс послушать ее живьем уже 10 июня на столичном фестивале «Боль».

Монеточка

Ты наверняка слышал песню Монеточки (19) «Последняя дискотека», которую она выпустила еще в прошлом году, но в мае 2018-го у Лизы Гырдымовой случилось «перерождение» — она представила новый альбом «Раскраски для взрослых» и уже через пару дней пела в эфире «Вечернего Урганта» песню «Каждый раз», которая успела стать хитом и попасть в соцсети всех подростков с разбитыми сердцами. А все потому, что «если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе…» выкинуть из головы просто невозможно.

«Залпом»

Альтернативный оркестр «Залпом» каждое свое выступление превращает в перформанс: половина группы учится в школе-студии МХАТ, так что инсценировки кровавых драк или, например, цирка с клоунами им даются легко. Звучание необычное (на то он и оркестр) — в группе две скрипки, бас, барабаны, аккордеон, труба и тромбон.

Truwer

Про этого казахстанского рэпера из «Газгольдера» мы уже писали, но в этом году он укрепился на позиции одного из самых перспективных молодых рэперов с очень необычным и крутым флоу — во многом благодаря клипу на песню Uyat emes («Не стыдно») и треку с T-Fest’ом «На волну». Дальше больше, мы уверены.

Lil Morty

Признаться честно, впервые мы услышали о протеже Фараона (22) Лил Морти (19), когда они выпустили клип на песню «Глушитель», в котором много стреляют. А в декабре 2017-го Морти выпустил EP из семи треков, и в 2018-м — вангуем — его ждет большой успех. Правда, надеемся, что от очевидного сходства с треками Фары Морти все-таки избавится.
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