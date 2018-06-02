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Егора Крида заменили другим артистом в Хакасии
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Егора Крида заменили другим артистом в Хакасии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Егор Крид не приедет в Хакасию. Артиста заявляли хедлайнером финала фестиваля электронной музыки «Solarbass». Певца заметит другой исполнитель. Об этом сообщает сайт «Хакасия Информ».
Джиган заметит своего коллегу на молодежном фестивале. Его проведут в честь дня молодежи в республике Хакасия.
Сейчас работа над фестивалем идет в полном разгаре. Организаторы выбирают из многочисленных заявок участников. Победителей определит жюри и онлайн-голосование. Они выступят на гала-концерте и заберут с собой денежный приз.
Жители Красноярска остались недовольны концертом Ольги Бузовой. Многие жаловались на однообразие шоу, другие, что был плохой звук.
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