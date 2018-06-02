Егора Крида заменили другим артистом в Хакасии

Егор Крид не приедет в Хакасию. Артиста заявляли хедлайнером финала фестиваля электронной музыки «Solarbass». Певца заметит другой исполнитель. Об этом сообщает сайт «Хакасия Информ».

Джиган заметит своего коллегу на молодежном фестивале. Его проведут в честь дня молодежи в республике Хакасия.

Сейчас работа над фестивалем идет в полном разгаре. Организаторы выбирают из многочисленных заявок участников. Победителей определит жюри и онлайн-голосование. Они выступят на гала-концерте и заберут с собой денежный приз.

Жители Красноярска остались недовольны концертом Ольги Бузовой. Многие жаловались на однообразие шоу, другие, что был плохой звук.