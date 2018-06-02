«Какой удивительный мир!»: на Кировке прошел джазовый стрит-парад 

Необыкновенное яркое и музыкальное шоу состоялось сегодня, 2 июня, на главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. В рамках международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» музыканты прошлись от Театра оперы и балета до самого проспекта Ленина.
Очаровательные участницы парада грелись ароматным кофе
Музыкальное шествие не могло не привлечь внимание горожан
Девушки в ярких костюмах возглавили стрит-парад
Совсем не летняя погода не испугала музыкантов. Участников парада грели звуки джаза, улыбки зрителей, горячий чай и пушистые пледы.
Музыканты хорошенько утеплились перед парадом
Холод настоящим любителям джаза не страшен!
Отличным настроением музыкантов заряжали улыбки гулящих по Кировке горожан
Многие зрители присоединились к джаз-параду
Сегодня в Челябинске состоялись сразу два концерта — детской студии Baby-Jazz и коллективов из городов и районов Челябинской области.
Но это еще не конец фестиваля! В 22:00 жителей Челябинска снова ждут в парке Гагарина, где пройдёт бесплатный ночной показ фильмов о джазе.
Очень необычный музыкальный инструмент
Завершилось шествие возле барельефа Игоря Бурко — руководителя одного из лучших джазовых коллективов страны «Уральский диксиленд», народного артиста России, который скоропостижно ушел из жизни 2 марта этого года.
Музыканты почтили память народного артиста России Игоря Бурко