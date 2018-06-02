Ещё
«Какой удивительный мир!»: на Кировке прошел джазовый стрит-парад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Какой удивительный мир!»: на Кировке прошел джазовый стрит-парад 

74.ru 40 минут назад
Фото: 74.ru
Необыкновенное яркое и музыкальное шоу состоялось сегодня, 2 июня, на главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. В рамках международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» музыканты прошлись от Театра оперы и балета до самого проспекта Ленина.
Очаровательные участницы парада грелись ароматным кофе
Музыкальное шествие не могло не привлечь внимание горожан
Девушки в ярких костюмах возглавили стрит-парад
Совсем не летняя погода не испугала музыкантов. Участников парада грели звуки джаза, улыбки зрителей, горячий чай и пушистые пледы.
Музыканты хорошенько утеплились перед парадом
Холод настоящим любителям джаза не страшен!
Отличным настроением музыкантов заряжали улыбки гулящих по Кировке горожан
Многие зрители присоединились к джаз-параду
Сегодня в Челябинске состоялись сразу два концерта — детской студии Baby-Jazz и коллективов из городов и районов Челябинской области.
Но это еще не конец фестиваля! В 22:00 жителей Челябинска снова ждут в парке Гагарина, где пройдёт бесплатный ночной показ фильмов о джазе.
Очень необычный музыкальный инструмент
Завершилось шествие возле барельефа Игоря Бурко — руководителя одного из лучших джазовых коллективов страны «Уральский диксиленд», народного артиста России, который скоропостижно ушел из жизни 2 марта этого года.
Музыканты почтили память народного артиста России Игоря Бурко
74.ru: последние новости
Рисовали в формате 3D: челябинец занял первое место чемпионата мира по граффити Талантливые и непосредственные: рассказываем о южноуральских детях, удививших всю страну Сифон, компостер и кассетник: что думают современные дети о вещах из XX века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного24
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина19
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест89
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение