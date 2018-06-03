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Гергиев и Мацуев представят лауреатов конкурса Grand Piano Competition
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Гергиев и Мацуев представят лауреатов конкурса Grand Piano Competition 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лауреаты конкурса Grand Piano Competition впервые выступят в Концертном зале Мариинского театра. Представят юных талантливых исполнителей маэстро Валерий Гергиев и Денис Мацуев. В программе концерта сочинения Шуберта, Шопена, Прокофьева, Рахманинова, Баха, Россини. Выступление состоится 3 июня, сообщили в пресс-службе театра.
"Этот конкурс — широкая огромная дверь в мир музыки. Он идет в унисон с тем, как сегодня в мире меняются условия, и еще совсем юные 10-12-летние ребята потрясают воображение своими возможностями. Мы в свою очередь всегда будем стараться их поддержать и по мере возможностей разделить сцену с нашими юными коллегами", — сказал Гергиев накануне концерта.
В Санкт-Петербурге, в Концертном зале Мариинского театра впервые выступят юные пианисты: Егор Опарин (12 лет), Роман Борисов (15 лет), Сергей Давыдченко (13 лет), Александра Довгань (10 лет).
Будут исполнены произведения Шуберта, Шопена, Прокофьева, Рахманинова, Баха, Россини, Амлена.
Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition был создан по инициативе народного артиста России, известного пианиста Дениса Мацуева. Учредителями состязания лучших исполнителей мира в возрасте до 16 лет выступили Минкультуры РФ и Московская консерватория им. Чайковского.
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