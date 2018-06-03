Гергиев и Мацуев представят лауреатов конкурса Grand Piano Competition

"Этот конкурс — широкая огромная дверь в мир музыки. Он идет в унисон с тем, как сегодня в мире меняются условия, и еще совсем юные 10-12-летние ребята потрясают воображение своими возможностями. Мы в свою очередь всегда будем стараться их поддержать и по мере возможностей разделить сцену с нашими юными коллегами", — сказал Гергиев накануне концерта.

Будут исполнены произведения Шуберта, Шопена, Прокофьева, Рахманинова, Баха, Россини, Амлена.