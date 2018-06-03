Театр Сатиры представляет премьеру спектакля «Брависсимо»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости . Московский театр Сатиры представляет новый спектакль «Брависсимо», созданный художественным руководителем театра народным артистом России Александром Ширвиндтом по одноименной пьесе известного английского драматурга и сценариста Рональда Харвурда. Премьера состоится 3 июня, сообщили в пресс-службе театра.

"Эта пьеса когда-то с успехом шла в БДТ с участием звезд, и мне захотелось, чтобы четыре ведущих артиста нашего театра показали на что способны. Захотелось вспомнить профессию и что такое российский театр", — сказал РИА Новости Александр Ширвиндт.

Действие пьесы происходит в доме для престарелых музыкантов и певцов. Здесь живут и главные герои — четыре оперные звезды, которые когда-то блистали в операх Джузеппе Верди и именно в «Риголетто». Позади у них — мировая слава, впереди — участие в концерте в честь дня рождения Верди. И несмотря на то, что их зрителями будут только обитатели этого дома и медперсонал, они, как настоящие артисты, с усердием репетируют, готовятся со всей ответственностью и, конечно, волнуются, как всегда перед каждой премьерой и каждым выступлением.

По словам режиссера, это будет камерный спектакль, в котором будет звучать музыка великого Верди, его шедевр «Риголетто».