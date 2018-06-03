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Театр Сатиры представляет премьеру спектакля «Брависсимо»
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Театр Сатиры представляет премьеру спектакля «Брависсимо» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Московский театр Сатиры представляет новый спектакль «Брависсимо», созданный художественным руководителем театра народным артистом России Александром Ширвиндтом по одноименной пьесе известного английского драматурга и сценариста Рональда Харвурда. Премьера состоится 3 июня, сообщили в пресс-службе театра.
В главных ролях выступят ведущие артисты театра: Зинаида Матросова, Светлана Рябова, Юрий Васильев, Олег Вавилов.
"Эта пьеса когда-то с успехом шла в БДТ с участием звезд, и мне захотелось, чтобы четыре ведущих артиста нашего театра показали на что способны. Захотелось вспомнить профессию и что такое российский театр", — сказал РИА Новости Александр Ширвиндт.
Действие пьесы происходит в доме для престарелых музыкантов и певцов. Здесь живут и главные герои — четыре оперные звезды, которые когда-то блистали в операх Джузеппе Верди и именно в «Риголетто». Позади у них — мировая слава, впереди — участие в концерте в честь дня рождения Верди. И несмотря на то, что их зрителями будут только обитатели этого дома и медперсонал, они, как настоящие артисты, с усердием репетируют, готовятся со всей ответственностью и, конечно, волнуются, как всегда перед каждой премьерой и каждым выступлением.
По словам режиссера, это будет камерный спектакль, в котором будет звучать музыка великого Верди, его шедевр «Риголетто».
Вместе с режиссером над спектаклем работали: сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Анастасия Образцова, музыкальный руководитель Андрей Рубцов.
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