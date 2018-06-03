Гергиев выступит с оркестром Российско-немецкой академии в Петербурге

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости . Дирижер Валерий Гергиев выступит в Санкт-Петербурге с постоянным участником музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» — оркестром Российско-немецкой академии, аналогичная программа прозвучит и в Берлине.

В Берлине аналогичная программа прозвучит на сцене Большого зала Концертхауса, где оркестр Российско-немецкой музыкальной академии и Денис Мацуев выступят под управлением маэстро Гергиева. Концерт состоится 5 июня.

Российско-немецкая музыкальная академия была основана в рамках перекрестного Года Германии и России в 2012-13 годах молодыми российскими и немецкими музыкантами. В состав оркестра академии вошли лауреаты крупных международных конкурсов, солисты Симфонического оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии.

Для участников Академии проводятся регулярные образовательные программы — оркестровые и ансамблевые проекты, мастер-классы известных музыкантов России и Германии.

Основной базой Академии выбрана «Мариинка». Художественный руководитель проекта — маэстро Гергиев, исполнительный директор — Татьяна Рексрот.