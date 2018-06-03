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Гергиев выступит с оркестром Российско-немецкой академии в Петербурге
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Гергиев выступит с оркестром Российско-немецкой академии в Петербурге 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев выступит в Санкт-Петербурге с постоянным участником музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» — оркестром Российско-немецкой академии, аналогичная программа прозвучит и в Берлине.
В Санкт-Петербурге выступление пройдет в Концертном зале Мариинского театра 3 июня. В программе: два фрагмента из сюиты «Генуэзский рыцарский турнир» Бернда Алоиса Циммерана, Симфония №9 Франца Шуберта и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, в котором солировать будет Денис Мацуев.
В Берлине аналогичная программа прозвучит на сцене Большого зала Концертхауса, где оркестр Российско-немецкой музыкальной академии и Денис Мацуев выступят под управлением маэстро Гергиева. Концерт состоится 5 июня.
Российско-немецкая музыкальная академия была основана в рамках перекрестного Года Германии и России в 2012-13 годах молодыми российскими и немецкими музыкантами. В состав оркестра академии вошли лауреаты крупных международных конкурсов, солисты Симфонического оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии.
Для участников Академии проводятся регулярные образовательные программы — оркестровые и ансамблевые проекты, мастер-классы известных музыкантов России и Германии.
Основной базой Академии выбрана «Мариинка». Художественный руководитель проекта — маэстро Гергиев, исполнительный директор — Татьяна Рексрот.
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