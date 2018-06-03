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Гергиев и Мацуев выступят в Петербурге на фестивале «Звезды белых ночей»
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Гергиев и Мацуев выступят в Петербурге на фестивале «Звезды белых ночей» 

АиФ Санкт-Петербург 33 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дирижер Валерий Герниев и пианист Денис Мацуев примут участие в фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, сообщает РИА Новости. Их выступление состоится 3 июня в Концертном зале Мариинского театра.
Гергиев выйдет на сцену с оркестром Российско-немецкой академии. В программе прозвучат фрагменты из сюиты «Генуэзский рыцарский турнир» Циммерана, Симфония №9 Шуберта и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солировать в котором будет Мацуев.
Чуть позже, 5 июня, программу повторят в Германии, на сцене Большого зала Концертхауса.
Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» проходит в Петербурге ужен в 26-й раз. Он завершится 29 июля балетом «Конек-Горбунок», оперой «Волшебная флейта» и оперой «Аида».
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