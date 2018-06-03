Гергиев и Мацуев выступят в Петербурге на фестивале «Звезды белых ночей»

Дирижер Валерий Герниев и пианист Денис Мацуев примут участие в фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, сообщает РИА Новости . Их выступление состоится 3 июня в Концертном зале Мариинского театра.

Гергиев выйдет на сцену с оркестром Российско-немецкой академии. В программе прозвучат фрагменты из сюиты «Генуэзский рыцарский турнир» Циммерана, Симфония №9 Шуберта и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова , солировать в котором будет Мацуев.

Чуть позже, 5 июня, программу повторят в Германии, на сцене Большого зала Концертхауса.

Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» проходит в Петербурге ужен в 26-й раз. Он завершится 29 июля балетом «Конек-Горбунок», оперой «Волшебная флейта» и оперой «Аида».