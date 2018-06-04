В Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета

В Александринском театре в Санкт-Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета, передает «МИР 24».

На одной сцене артисты из разных театров, примы и премьеры, звезды мировой величины. По словам организаторов, желающих было так много, что пришлось в полтора раза увеличивать концертную программу. Репертуар каждый исполнитель выбирал сам. «Получается, что все благотворительные танцы они очень чистые, искренние и очень качественные, потому что танцуешь в свое удовольствие», — отметил премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов

Собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь воспитанникам дома-интерната города Павловск.

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