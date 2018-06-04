Ещё
В Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета 

Мир24 6 минут назад
Фото: Мир24
В Александринском театре в Санкт-Петербурге прошел благотворительный концерт звезд оперы и балета, передает «МИР 24».
На одной сцене артисты из разных театров, примы и премьеры, звезды мировой величины. По словам организаторов, желающих было так много, что пришлось в полтора раза увеличивать концертную программу. Репертуар каждый исполнитель выбирал сам. «Получается, что все благотворительные танцы они очень чистые, искренние и очень качественные, потому что танцуешь в свое удовольствие», — отметил премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов.
Собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь воспитанникам дома-интерната города Павловск.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Deep Purple. Нестареющие рокеры (ФОТО) 40 лет на сцене: Паата Бурчуладзе отмечает творческий юбилей Женщина, которая всегда улыбается: певице Кайли Миноуг – 50
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль8
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Тест: из какого мультфильма это животное?
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение