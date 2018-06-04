Ансамбль им. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей 

1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей.
1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей.
Большой концерт, посвященный Дню защиты детей, ежегодно становится в Доме музыки самым большим праздником июня. В этот вечер на одной сцене встречаются признанные звезды и начинающие артисты. Кроме легендарного Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в концерте приняли участие: группа «Кватро», Детский хор ВГТРК, а также юные стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Ансамбль им. Александрова выступал на сцене все второе отделение, порадовав зрителей своими самыми известными композициями. Коллектив, отмечающий в 2018 году свое 90-летие, сегодня не случайно приравнивают к таким российским брендам, как Большой театр, Эрмитаж, Третьяковская галерея. В течение десятков лет ансамбль не перестает поражать зрителей всего мира блистательным мастерством и уникальной техникой. Концерт проходил по инициативе Международного фонда культуры и науки «Гармония». Разносторонняя деятельность Фонда направлена на поддержку юных талантов в области науки, искусства, образования и создания благоприятных условий для их творческого роста. Ключевой целью фонда является содействие социальным программам для многодетных и малоимущих семей, детей детских домов, интернатов. Фонд осуществляет поддержку программ в сфере детского здоровья.