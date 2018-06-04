Ансамбль им. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей

1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей.

1 июня в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей.

Большой концерт, посвященный Дню защиты детей, ежегодно становится в Доме музыки самым большим праздником июня. В этот вечер на одной сцене встречаются признанные звезды и начинающие артисты. Кроме легендарного Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в концерте приняли участие: группа «Кватро», Детский хор ВГТРК , а также юные стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова