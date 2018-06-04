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«Пицца» станет хедлайнером на фестивале «Сердце Евразии» 12 июня в Уфе
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«Пицца» станет хедлайнером на фестивале «Сердце Евразии» 12 июня в Уфе 

АиФ-Уфа 4 июня 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе в День города, 12 июня, на гала-концерте фестиваля «Сердце Евразии» выступит группа PIZZA («Пицца»). Об этом сообщается на официальной страничке музыкантов в «ВКонтакте».
Напомним, уфимцев и гостей столицы республики в рамках фестиваля ждёт пять «культурных ночей».
Пицца — музыкальная группа, основанная в 2010 году уфимцем Сергеем Приказчиковым. Ребята стали широко известны российской публике в этом же году, после выхода песни «Пятница». С тех пор музыканты выпустили 3 альбома, которые нашли поклонников по всей стране.
АиФ-Уфа: последние новости
На время фестиваля «Сердце Евразии» 9 июня в Уфе перекроют несколько улиц 19 мая в Уфе пройдет второй Родительский форум Просто праздник какой-то. Мероприятия к 12 июня на главных площадках Уфы
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