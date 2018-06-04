«Пицца» станет хедлайнером на фестивале «Сердце Евразии» 12 июня в Уфе

В Уфе в День города, 12 июня, на гала-концерте фестиваля «Сердце Евразии» выступит группа PIZZA («Пицца»). Об этом сообщается на официальной страничке музыкантов в «ВКонтакте».

Напомним, уфимцев и гостей столицы республики в рамках фестиваля ждёт пять «культурных ночей».

Пицца — музыкальная группа, основанная в 2010 году уфимцем Сергеем Приказчиковым. Ребята стали широко известны российской публике в этом же году, после выхода песни «Пятница». С тех пор музыканты выпустили 3 альбома, которые нашли поклонников по всей стране.