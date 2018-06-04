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На фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
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На фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца» 

ufa1.ru 25 минут назад
Фото: ufa1.ru
В день проведения гала-концерта международного фестиваля «Сердце Евразии», 12 июня, в башкирской столице выступит группа «Пицца». Земляки исполнят для жителей Уфы песни из своего нового альбома.
Солист коллектива Сергей Приказчиков рассказал о своём приезде на родину на своей странице в Instagram. Группа сейчас колесит по России с туром «Всегда».
— Июнь. Увидимся на концертах, — написал артист у себя в аккаунте.
Фестиваль искусств «Сердце Евразии» станет одним из самых масштабных за последние годы. 11 июня на сцене амфитеатра за Конгресс-холлом выступит грузинская группа Mgzavrebi, а 12 июня состоится гала-концерт с участием местных коллективов и гостей фестиваля.
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