На фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»

В день проведения гала-концерта международного фестиваля «Сердце Евразии», 12 июня, в башкирской столице выступит группа «Пицца». Земляки исполнят для жителей Уфы песни из своего нового альбома.

Солист коллектива Сергей Приказчиков рассказал о своём приезде на родину на своей странице в Instagram. Группа сейчас колесит по России с туром «Всегда».

— Июнь. Увидимся на концертах, — написал артист у себя в аккаунте.

Фестиваль искусств «Сердце Евразии» станет одним из самых масштабных за последние годы. 11 июня на сцене амфитеатра за Конгресс-холлом выступит грузинская группа Mgzavrebi, а 12 июня состоится гала-концерт с участием местных коллективов и гостей фестиваля.