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Пробкам-нет: в Уфе открыли центральную улицу города
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Пробкам-нет: в Уфе открыли центральную улицу города 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На два дня было перекрыто движение по улице 50 лет Октября на участке от ул. Цюрупы до ул. Б. Гражданской (ул. Мингажева). Все потому что здесь проводили подготовку для укладки асфальта. — Движение транспорта здесь было временно закрыто. Но, в связи с неблагоприятными погодными условиями провести работы по укладке верхнего слоя асфальта не возможны, — рассказали в городской администрации.
Ремонт приостановлен из-за погодных условий
Дорожные службы предупреждают, что на данном участке расположенные на дороге колодцы завышены до отметки верхнего слоя покрытия. Городские службы призывают автовладельцев быть внимательными, заранее снижать скорость и обращать внимание на предупреждающие временные знаки: сигнальные конусы, пластмассовые боны.
С приходом благоприятных погодных условий работы по улице 50 лет Октября будут продолжены.
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