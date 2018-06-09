Пробкам-нет: в Уфе открыли центральную улицу города 

На два дня было перекрыто движение по улице 50 лет Октября на участке от ул. Цюрупы до ул. Б. Гражданской (ул. Мингажева). Все потому что здесь проводили подготовку для укладки асфальта. — Движение транспорта здесь было временно закрыто. Но, в связи с неблагоприятными погодными условиями провести работы по укладке верхнего слоя асфальта не возможны, — рассказали в городской администрации.
Ремонт приостановлен из-за погодных условий
Дорожные службы предупреждают, что на данном участке расположенные на дороге колодцы завышены до отметки верхнего слоя покрытия. Городские службы призывают автовладельцев быть внимательными, заранее снижать скорость и обращать внимание на предупреждающие временные знаки: сигнальные конусы, пластмассовые боны.
С приходом благоприятных погодных условий работы по улице 50 лет Октября будут продолжены.