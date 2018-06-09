В северной части Уфы улицу закроют до 20 октября

В башкирской столице на улице Седова на участке от Сельской Богородской до Трамвайной ограничат движение транспорта. Перекрытие будет действовать до 20 октября по 1/2 проезжей части.

— На данный момент работы выполнены уже на более 40 участках. Поскольку объемы ремонтных работ продолжают увеличиваться, на отдельных участках дорог в городе возможны затруднения движения, — рассказали в мэрии.

На участке, где производятся дорожные работы, установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей публикуется и в официальных группах муниципалитета в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».