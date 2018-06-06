В Уфе перекроют несколько центральных улиц

Движение по ряду улиц будет перекрыто в связи с проведением международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

Проезд будет невозможен с 14:00 до 18:00 по следующим участкам: Советская — от пересечения с улицей Октябрьской революции до Заки Валиди; Театральная — от улицы Пушкина до Заки Валиди; Пушкина — от перекрестка улицы Цюрупы до поворота на Карла Маркса ; Заки Валиди — от улицы Советской до выезда на Мажита Гафури

Администрация Уфы приносит свои извинения за неудобства, просит водителей заранее планировать свой маршрут и приглашает горожан на фестиваль.