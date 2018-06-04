Пахмутова, Магомаев и гимн Прикамья: Большой симфонический оркестр бесплатно выступил для пермяков

Один из крупнейших симфонических коллективов России и мира, приехавший в Пермь по приглашению благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» , вечером 1 июня вновь выступил на площадке Пермской краевой филармонии. Концерт должен был состояться на Соборной площади, но, учитывая аномально холодную погоду, выступление заранее перенесли в помещение.

950-местный концертный зал не смог вместить в себя всех желающих, поэтому выступление солистов и Большого симфонического оркестра транслировалось на больших экранах, установленных в органном зале и на Соборной площади. Онлайн-трансляция концерта была доступна и на официальном сайте Пермской краевой филармонии, благодаря чему виртуальные концертные залы были организованы во многих уголках Прикамья.

Фестиваль «Прикамские вечера», начавшийся в Перми 30 мая, завершится концертом «Шедевры мировой оперы», который пройдёт 4 июня в Пермском академическом Театре оперы и балета имени Чайковского.

Концерт стал возможным во многом благодаря поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», который постоянно реализует программы для образовательных, медицинских, религиозных учреждений, музеев, театров, творческих и спортивных коллективов, детских домов, ветеранов войны и труда.

— Такие концерты становятся доброй традицией благодаря тесному сотрудничеству с фондом «ЛУКОЙЛ» и личному участию президента фонда Нелли Юсуфовны Алекперовой. Пермский зритель — ценитель хорошей музыки, об этом говорит и тот факт, что первые два концерта в филармонии прошли при аншлаге, — сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.