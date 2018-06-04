Пахмутова, Магомаев и гимн Прикамья: Большой симфонический оркестр бесплатно выступил для пермяков 

Один из крупнейших симфонических коллективов России и мира, приехавший в Пермь по приглашению благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», вечером 1 июня вновь выступил на площадке Пермской краевой филармонии. Концерт должен был состояться на Соборной площади, но, учитывая аномально холодную погоду, выступление заранее перенесли в помещение.
Солисты Василий Ладюк (баритон) и Алексей Татаринцев (тенор) в сопровождении оркестра исполнили легендарные произведения Давида Тухманова, Александра Пахмутовой, Муслима Магомаева, Матвея Блантера, Марка Фрадкина и других авторов. Впервые в исполнении музыкантов Большого симфонического оркестра прозвучал официальный гимн Пермского края. Накануне художественному руководителю и главному дирижёру Большого симфонического оркестра, народному артисту СССР Владимиру Федосееву была присвоена одна из самых главных наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
950-местный концертный зал не смог вместить в себя всех желающих, поэтому выступление солистов и Большого симфонического оркестра транслировалось на больших экранах, установленных в органном зале и на Соборной площади. Онлайн-трансляция концерта была доступна и на официальном сайте Пермской краевой филармонии, благодаря чему виртуальные концертные залы были организованы во многих уголках Прикамья.
Фестиваль «Прикамские вечера», начавшийся в Перми 30 мая, завершится концертом «Шедевры мировой оперы», который пройдёт 4 июня в Пермском академическом Театре оперы и балета имени Чайковского.
Концерт стал возможным во многом благодаря поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», который постоянно реализует программы для образовательных, медицинских, религиозных учреждений, музеев, театров, творческих и спортивных коллективов, детских домов, ветеранов войны и труда.
— Такие концерты становятся доброй традицией благодаря тесному сотрудничеству с фондом «ЛУКОЙЛ» и личному участию президента фонда Нелли Юсуфовны Алекперовой. Пермский зритель — ценитель хорошей музыки, об этом говорит и тот факт, что первые два концерта в филармонии прошли при аншлаге, — сказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.