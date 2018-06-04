Продюсер года: Теодор Курентзис поборется за премию GQ

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в третий раз номинирован на премию «Человек года», которую проводит международный журнал GQ.

— Теодор Курентзис — суперзвезда мировой музыкальной сцены вместе с оркестром MusicAeterna выступил в главных городах страны в рамках большого гастрольного тура, — говорится в описании конкурса.

Кроме номинации «Продюсер года» премию GQ вручают в номинациях «Лучший актер», «Лицо с экрана», «Открытие года», «Музыкант года», «Режиссер года», «Бизнесмен года», «Автор года», «Ресторатор года», «Спортсмен года» и «Политик года». Победителей выберут осенью голосованием на сайте журнала.