Продюсер года: Теодор Курентзис поборется за премию GQ 

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в третий раз номинирован на премию «Человек года», которую проводит международный журнал GQ.
В этом году Теодор Курентзис поборется за премию в номинации «Продюсер года». Конкуренцию маэстро составит тройка продюсеров Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, а также коллектив продюсеров — Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря. Кроме того, на премию претендует генеральный продюсер «ТНТ» Вячеслав Дусмухаметов и ведущие «Вечернего Урганта» Иван Ургант и Александр Гудков.
— Теодор Курентзис — суперзвезда мировой музыкальной сцены вместе с оркестром MusicAeterna выступил в главных городах страны в рамках большого гастрольного тура, — говорится в описании конкурса.
Кроме номинации «Продюсер года» премию GQ вручают в номинациях «Лучший актер», «Лицо с экрана», «Открытие года», «Музыкант года», «Режиссер года», «Бизнесмен года», «Автор года», «Ресторатор года», «Спортсмен года» и «Политик года». Победителей выберут осенью голосованием на сайте журнала.
Теодор Курентзис уже номинировался на премию «Музыкант года» в 2015 году. Тогда в конкурсе участвовали Борис Гребенщиков, Илья Лагутенко, Антон Беляев и группа «Мегаполис». «Музыкантом года», по версии GQ, стал Борис Гребенщиков. В прошлом году вместе с Курентзисом за звание «Музыканта года» боролись Баста, Иван Дорн, Хаски и Денис Мацуев.