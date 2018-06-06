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Фестиваль Чайковского в Подмосковье попал в топ‑3 лучших культурных событий начала лета
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Фестиваль Чайковского в Подмосковье попал в топ‑3 лучших культурных событий начала лета 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России в начале лета, в тройку лучших попал фестиваль Чайковского в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы агентства.
«Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль Чайковского в Клину (Московская область), фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе (Нижегородская область), военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Кириллове (Вологодская область), военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирской области вошли в первую десятку лучших культурных фестивалей июня», — говорится в сообщении.
В десятку также попали фестиваль уличных театров в Архангельске, театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне (Тульская область), фестиваль народного творчества «Золотая ладья» в Касимове (Рязанская область), фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске (ХМАО) и «ХудожникФест» в Ельце (Липецкая область).
IV Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит с 5 по 11 июня в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского. В программе IV фестиваля — Денис Мацуев в гала-концерте 7 июня, Юрий Башмет со спектаклем «Страсти по Пиковой даме» 8 июня, Олег Меньшиков со спектаклем «Чайковский» театра имени Ермоловой 10 июня, Дмитрий Маликов со спектаклем «Перевернуть игру» и Дмитрий Бертман с премьерой спектакля «Мазепа» театра «Геликон-опера» 11 июня.
Рейтинг культурных фестивалей начала лета составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости июньских событий.
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