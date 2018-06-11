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Специальную версию спектакля «Чайковский» показали на музыкальном фестивале в Клину
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Специальную версию спектакля «Чайковский» показали на музыкальном фестивале в Клину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Впервые в международном фестивале Петра Чайковского в подмосковном Клину принял участие Московский театр имени Ермоловой, он показал спектакль, поставленный по письмам и дневникам композитора, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.
«Московский театр имени Ермоловой впервые принял участие в международном фестивале Чайковского. Публике представлена специальная версия спектакля «Чайковский». В роли «от автора» выступил художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков, прочитавший отрывки из писем и дневников композитора», — говорится в сообщении.
По словам Меньшикова, для участия в фестивале был переработан практически весь спектакль, потому что есть пьесы, не предназначенные для open air.
«Но мы сделали это. Есть люди, которыми гордится нация, народ, страна, а есть люди, которыми гордится мир. Петр Ильич — это тот человек. Мы хотели поклониться гению Чайковского и назвали всю эту историю «Один день из жизни Петра Ильича», — отметил Меньшиков.
Специально для данного проекта артист театра Сергей Кемпо написал композицию по письмам и дневникам композитора.
Меньшиков добавил, что при подготовке постановки создатели объединили эти фрагменты со сценарием Юрия Арабова, по которому поставлен спектакль.
«Это спецпроект — формат, специально созданный для фестиваля, потому что драматический спектакль требует особой световой картинки. Я очень надеюсь, что дальше мы будем делать что-то, связное с драматическим театром. Мы попросили бы стать таким же резидентом нашего фестиваля Олега Меньшикова, какими уже являются постоянные наши участники», — отметила Ширалиева.
Меньшиков отметил высокий уровень организации мероприятияи добавил, что сам хочет участвовать в фестивале и дальше.
IV Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит с 5 по 11 июня в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского.
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