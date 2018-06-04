Оперный певец Йонас Кауфман выступит в Москве 15 сентября

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. Немецкий тенор Йонас Кауфман , который из-за болезни не смог приехать в Россию в прошлом году, даст концерт в Большом зале Московской консерватории 15 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе организатора вечера, агентства Ildar Bakeev Entertainment.

"Выступление немецкого тенора станет буквально долгожданным для столичных зрителей. По причине болезни Йонас Кауфман не смог дать новогодний концерт в Москве 31 декабря 2017 года в рамках фестиваля «Новый год в Консерватории». После сложных переговоров с менеджментом артиста была достигнута договоренность о переносе концерта на другую дату", — сказали организаторы.

Поиск новой даты концерта занял несколько месяцев: график тенора расписан на два года вперед, отметили в пресс-службе.

Организаторы уточнили, что все билеты на концерт 31 декабря будут действительны на выступление 15 сентября. Это касается и тех зрителей, которые уже посетили по данному билету концерт, ставший заменой выступления Кауфмана, на котором выступили солист Метрополитен-опера австралийско-китайский тенор Канг Ванг и солистка Большого театра Екатерина Морозова . Возвращенные же билеты поступают в продажу в кассу концертного агентства.

Йонас Кауфман начал музыкальную карьеру на сцене небольшого Государственного театра Саарбрюккена в Германии. Затем последовали приглашения в Штутгартскую и Гамбургскую государственную оперы и выход на международную сцену — Зальцбургский фестиваль, Лирическая опера Чикаго, Парижская национальная опера, лондонский Ковент-Гарден, миланская Ла Скала, Государственная опера Берлина, Венская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С 2002 года Кауфман — штатный солист Цюрихской оперы. Певец востребован как в итальянском и французском, так и в немецком репертуарах, а также как камерный исполнитель.