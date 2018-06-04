Ещё
Оперный певец Йонас Кауфман выступит в Москве 15 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Оперный певец Йонас Кауфман выступит в Москве 15 сентября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Немецкий тенор Йонас Кауфман, который из-за болезни не смог приехать в Россию в прошлом году, даст концерт в Большом зале Московской консерватории 15 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе организатора вечера, агентства Ildar Bakeev Entertainment.
"Выступление немецкого тенора станет буквально долгожданным для столичных зрителей. По причине болезни Йонас Кауфман не смог дать новогодний концерт в Москве 31 декабря 2017 года в рамках фестиваля «Новый год в Консерватории». После сложных переговоров с менеджментом артиста была достигнута договоренность о переносе концерта на другую дату", — сказали организаторы.
Поиск новой даты концерта занял несколько месяцев: график тенора расписан на два года вперед, отметили в пресс-службе.
Организаторы уточнили, что все билеты на концерт 31 декабря будут действительны на выступление 15 сентября. Это касается и тех зрителей, которые уже посетили по данному билету концерт, ставший заменой выступления Кауфмана, на котором выступили солист Метрополитен-опера австралийско-китайский тенор Канг Ванг и солистка Большого театра Екатерина Морозова. Возвращенные же билеты поступают в продажу в кассу концертного агентства.
Йонас Кауфман начал музыкальную карьеру на сцене небольшого Государственного театра Саарбрюккена в Германии. Затем последовали приглашения в Штутгартскую и Гамбургскую государственную оперы и выход на международную сцену — Зальцбургский фестиваль, Лирическая опера Чикаго, Парижская национальная опера, лондонский Ковент-Гарден, миланская Ла Скала, Государственная опера Берлина, Венская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С 2002 года Кауфман — штатный солист Цюрихской оперы. Певец востребован как в итальянском и французском, так и в немецком репертуарах, а также как камерный исполнитель.
ТАСС: последние новости
Группа Deep Purple отметит 50-летие в "Олимпийском" В Казани открылся международный рахманиновский фестиваль "Белая сирень" На концерте "Петербург Андрея Петрова" представят музыку композитора в новых аранжировках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть15
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль14
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Тест: помните ли вы сериал «Скорая помощь»?
Видео
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение