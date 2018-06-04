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Весну маленькие артисты из Коптева проводили концертом
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Весну маленькие артисты из Коптева проводили концертом 

Управа района Коптево города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
«Весенний концерт» дала студия танца «Силуэт» на сцене школы № 185 в районе Коптево на минувшей неделе.
— Концерт прошел с огромным успехом. Выступила как младшая, так и старшая группа студии, — сообщил сотрудник школы.
В администрации школы подсчитали, что в этом учебном году «Силуэт» выходил на сцену 36 раз и выпустил четыре премьеры, а также поучаствовал в семи спектаклях на различных площадках столицы. Студийцы также выступали на двух международных конкурсах — «Дорога к солнцу» и «Феерия танца-2018», в рамках которых получили дипломы лауреатов. (жм)
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