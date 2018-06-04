Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?

25 мая этого года певица Монеточка (в миру — Елизавета Гырдымова) выпустила новый альбом "Раскраски для взрослых", который уже назвали лучшим русским поп-альбомом.

А сегодня на видеохостинге Youtube появился ее новый клип на песню "Запорожец", в котором она отправила одноименный автомобиль в космос. Хотя, конечно, главное в этой истории — любовь, без нее ничего не возникает.

В соцсетях одни называют ее Земфирой для поколения Z (и даже сравнивают с Виктором Цоем ), другие искренне не понимают, в чем секрет успеха девушки с голосом, похожим на фруктовый лед.

"То, что она поет, совсем не зверюшливо. Оно насмешливо, в меру цинично. «Я поднимаю свой милкшейк за то, чтоб было все кавайно». Внешне она рыжая, бледная, очень благовоспитанная, интересуется опять же анархизмом, много читает, песни довольно социальные, кстати, и в них виден ум. "

(Андрей Быков — своему отцу Дмитрию)

Мне очень нравятся мозги Лизы Монеточки. И то, что она из Екатеринбурга, конечно. Ещё я вспомнила, за что вы любите артиста, если любите. За смелость. Ум, артистичность, красота, музыкальность — это все уже вторично

(Катя Павлова из группы "Обе две")

"Когда в поп-музыке используется фраза "Я бы бомжевала возле трасс", и это цепко и весело, то это прям огонь-огонь! Тут и секс, и Мандельштам, и актуальные аранжировки, и цепкие метафоры. Это как Гречка + Иван Дорн, только с Урала. Короче, Монеточка этим летом всех уберёт, будет звучать из каждого утюга и хедлайнить на каждом фестивале. Лиза — это Цой нашего времени"

(Музыкант из Екатеринбурга Михаил Лузин)

"Еее, @monetochkaliska! Вот такой должна быть поп-музыка в 2018 году"

Про Монеточку пишут «Земфира для поколения Z». По мне, так скорее «Fleur meets Акула». Но все равно very guilty pleasure.

(Артемий Устименко, Facebook)

"Мне совершенно не нравится певица Монеточка. Отличный звук (заслуга БЦХ, кстати), неплохие мелодии и абсолютная пустота внутри. Лично я не верю ни слову из того, что она поет. Это не похоже на искренние песни, это скорее стилистическое подражание, причем сразу всему, и оттого звучит максимально поверхностно и как-то в общем бессмысленно. 20-летняя девушка поет про пиво в ночном ларьке, ну серьезно? У нее не может быть в голове этого образа, она его утащила".

(Матвей Киреев, Facebook)

Сравнение с Земфирой можно объяснить не только стремлением найти определение новому (цель любого сравнения, на самом деле).

Похоже, цифровое поколение, взрослевшее в нулевые и десятые, наконец-то нашло голос своих проблем, заморочек, переживаний, страхов и фантазий.

Собственно, впервые Монеточка, тогда еще школьница, заявила о себе в интернете 2 года назад альбомом "Психоделический клауд рэп". О своей аудитории говорила прямо и бесхитростно — "девочки с розовыми волосами".

Многие тогда были уверены, что певица — очередная сетевая звезда-однодневка. Но спустя время стало ясно, что Монеточка взрослеет, а слушают ее не только ровесники. И как новый вираж популярности — появление певицы в эфире "Вечернего Урганта" с песней "Каждый раз".

И все-таки, почему новая Земфира? Конечно, сравнение обязывает, тем более, что на первый взгляд между ними нет ничего общего.

Возможно, их объединяет искренность — когда певица не пытается казаться больше, чем есть на самом деле, она именно такая, какой кажется. Или все дело в актуальности, вовлеченности, прежде всего, в интернет-пространство, которое для детей постмодернизма является естественной средой обитания.

Монеточка говорит со своей аудиторией на одном языке, потому что мыслит теми же символами и мемами, что и ее слушатели, транслирует страхи, сомнения и ожидания, которые не нужно объяснять со словарем.

Она признается в любви, удивляется и прощается воздушными непричесанными текстами, которые совсем не нуждаются в искусственной полировке, потому что иначе они перестанут быть живыми.

То же самое когда-то сделала Земфира — с предельной честностью и надрывом — для своего поколения.

Да, а как же быть с тем самым оголенным нервом, за который сразу и навсегда полюбили Земфиру? Ведь у Монеточки этого вроде бы совсем нет? Где ураган боли и отчаянья?

Как говорили древние, люди больше похожи на свое время, чем на своих отцов. Одному поколению — шквал и водопад, другому — штиль и бриз. И вторые не хуже, они не менее талантливы. Просто у них своя высота, глубина и свой надрыв. Понятный только им.

Впрочем, любое сравнение всегда делается с некоторыми оговорками. Второй Земфирой быть совершенно необязательно (если есть первая). Главное — стать первой Монеточкой.