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Белгородская филармония закрывает концертный сезон
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Белгородская филармония закрывает концертный сезон 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
6 июня в 19:00 по случаю закрытия 51-го концертного сезона на сцене Большого зала выступит невероятный пианист Даниил Крамер в сопровождении симфонического оркестра. За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель искусств Украины Рашит Нигаматуллин. Мастер импровизации, уникальная фигура музыкальной сцены, легендарный советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер. Все это народный артист России, действительный член Российской Академии Искусств, неподражаемый Даниил Крамер. Присутствие его имени на афишах для многих — лучшая рекомендация. На концерте в Белгороде музыкант в сопровождении симфонического оркестра исполнит произведения Моцарта, Бернстайна и Цфасмана.
Узнать подробности можно по телефону: +7 (4722) 33-33-19.
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