Александр Малинин выступит с классическими романсами

Завтра, 5 июня, на сцене Светлановского зала Московского дома музыки выступит Народный артист России и любимец сотен тысяч женщин Александр Малинин

Новая концертная программа «Любимые романсы» станет настоящим наслаждением для поклонников русской эстрады и любителей творчества общепризнанного исполнителя. Антураж представлению создаст Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», который выступит под руководством дирижера Сергея Тарарина.

Концерты Александра Малинина — музыка, которая возвышает и волнует каждого. Сочетание классики и современного искусства стирает грани между поколениями. А следование традициям русской вокальной школы и бесконечная приверженность романсам добавляет выступлениям певца особой проникновенности. Не зря Малинин был награжден международной премией «The World Music Awards» за самые большие продажи альбомов в родной стране.

В этот раз в зале МДМ старинные романсы прозвучат вместе с современными хитами, лежащими в основе репертуара артиста. Весь каскад эмоций — от пронизывающей ностальгии до радостной эйфории — Малинин подарит зрителям на своем сольном концерте «Любимые романсы». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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