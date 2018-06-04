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Александр Малинин выступит с классическими романсами
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Александр Малинин выступит с классическими романсами 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Завтра, 5 июня, на сцене Светлановского зала Московского дома музыки выступит Народный артист России и любимец сотен тысяч женщин Александр Малинин.
Новая концертная программа «Любимые романсы» станет настоящим наслаждением для поклонников русской эстрады и любителей творчества общепризнанного исполнителя. Антураж представлению создаст Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», который выступит под руководством дирижера Сергея Тарарина.
Концерты Александра Малинина — музыка, которая возвышает и волнует каждого. Сочетание классики и современного искусства стирает грани между поколениями. А следование традициям русской вокальной школы и бесконечная приверженность романсам добавляет выступлениям певца особой проникновенности. Не зря Малинин был награжден международной премией «The World Music Awards» за самые большие продажи альбомов в родной стране.
В этот раз в зале МДМ старинные романсы прозвучат вместе с современными хитами, лежащими в основе репертуара артиста. Весь каскад эмоций — от пронизывающей ностальгии до радостной эйфории — Малинин подарит зрителям на своем сольном концерте «Любимые романсы». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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