Балет «Баядерка» откроет гастроли театра оперы и балета Коми в Нижнем Новгороде

Гастроли государственного театра оперы и балета Республики Коми открываются на сцене Нижегородского театра оперы и балета 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Гениальное творение Мариуса Петипа балет «Баядерка» на музыку Л. Минкуса станет первым спектаклем гастрольной программы. «…в новом спектакле ощущается гармония всех составляющих: оркестра, сценографии, костюмов и, конечно, танца… «Баядерка» — это серьезная заявка и свидетельство о неиссякаемом потенциале артистов и всех, кто прикасается к этому высокому искусству» — такова оценка критиков и зрителей премьеры, состоявшейся 17 ноября 2017 года.

За дирижерским пультом в этот вечер будет главный дирижер театра Азат Максутов.

Приглашаем к знакомству с труппой и руководством Государственного театра оперы и балета республики Коми и к встрече с одним из самых популярных и самых экзотических балетов Мирового музыкального театра.

Начало спектакля в 18:00.