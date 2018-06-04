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Балет «Баядерка» откроет гастроли театра оперы и балета Коми в Нижнем Новгороде
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Балет «Баядерка» откроет гастроли театра оперы и балета Коми в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 20 минут назад
Фото: Newsroom24
Гастроли государственного театра оперы и балета Республики Коми открываются на сцене Нижегородского театра оперы и балета 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Гениальное творение Мариуса Петипа балет «Баядерка» на музыку Л. Минкуса станет первым спектаклем гастрольной программы. «…в новом спектакле ощущается гармония всех составляющих: оркестра, сценографии, костюмов и, конечно, танца… «Баядерка» — это серьезная заявка и свидетельство о неиссякаемом потенциале артистов и всех, кто прикасается к этому высокому искусству» — такова оценка критиков и зрителей премьеры, состоявшейся 17 ноября 2017 года.
За дирижерским пультом в этот вечер будет главный дирижер театра Азат Максутов.
Приглашаем к знакомству с труппой и руководством Государственного театра оперы и балета республики Коми и к встрече с одним из самых популярных и самых экзотических балетов Мирового музыкального театра.
Начало спектакля в 18:00.
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