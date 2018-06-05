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Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
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Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Веселые парни из Новосибирска создали пародию на клип «Тает лед».
Сибиряки Ислам Валеев, Туран Гатауллин и Байбурат Бутуллин рассмешили жителей Сибири видеороликом о прохладном лете в местных краях.
На самом деле выпустили они клип еще в прошлом году, но именно этим летом сибиряки поняли, что жара к ним в гости не торопится. Так, из-за непогоды в Новосибирске и по области введен чрезвычайный режим, сев должен был по плану закончиться уже 8 июня, но по факту тракторы утопают в «осенней» грязи, а саженцы гибнут от мороза.
И вот тут-то неунывающие новосибирцы обнаружили смешное видео с девушкой в бикини и с термосом. Кроме того, в клипе присутствует парень, который нацепил валенки, чтобы покататься на роликах. В итоге пародия под названием «Песня про лето» очень быстро набрала более 20 000 просмотров и массу репостов в мессенджерах и соцсетях.
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