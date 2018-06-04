Жители Соколиной горы смогут стать слушателями концерта оперной музыки 

Концерт оперной музыки состоится в молодежном центре на Электрозаводской улице.
Оперная студия «Созвучие» представит концертную программу Viva Classica четвертого июня в Молодёжном историко-культурном центре «Особняк купца В. Д. Носова». Начало — в 19 часов вечера. Выступят артисты студии под руководством Елены Чинкиной, обладательницы премии московского правительства «За вклад в развитие культуры». Слушатели смогут погрузиться в мир оперы, насладиться сценами и ариями из произведений советских, российских, зарубежных авторов классической музыки. В программе также отечественные романсы. Аккомпаниатор — лауреат международных конкурсов Анна Погодина.
Вход свободный для всех желающих. Напомним адрес центра: ул. Электрозаводская, д.12с1.
Фото: предоставлено МИКЦ «Особняк купца В. Д. Носова».