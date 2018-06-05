Серия концертов «Неоклассики» пройдет на ВДНХ в Москве летом

На площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» летом пройдет серия концертов «Неоклассики», на которых выступят молодые, но уже известные музыканты и композиторы, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Откроется цикл 16 июня концертом All In Orchestra. Участники коллектива пишут музыку для балета в Монте-Карло и работают со звездами российской независимой сцены, такими как группа 5’nizza, Sunsay, On-The-Go, Long Arm, Макс Корж , Марсель, Manizha, Pavel Dovgal, Azamat и Natural Sequence. 17 июня выступят композиторы Сергей Сувид и Илья Поляков . Сергей Сувид концертирует сольно и в сопровождении струнных инструментов. Сейчас музыкант работает над новой программой. «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» станет его первой площадкой в Москве», — говорится в сообщении.

Сейчас Кирилл Рихтер выступает с музыкантами-неоклассиками мирового уровня, пишет музыку для авторского кино. В его композиторском портфолио есть и цикл фортепианных вальсов, и эксперименты со звучанием классических инструментов в составе трио со скрипкой и виолончелью.

Сцена на воде на столичной ВДНХ открылась 2 июня.