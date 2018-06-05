Посиделки на кухне, эгоизм и эксперименты над собой. О чем рассказал Теодор Курентзис Владимиру Познеру

В студию к известному журналисту и публицисту Владимиру Познеру пришел художественный руководитель и дирижер Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис . Познер задал гостю блиц-вопросы, на который гость ответил предельно искренне.

Известный дирижер признался, что он человек добрый, эгоист, но, при этом, не любит себя. Кроме того, Теодор — щедрый, не совсем организованный, но и не разгильдяй. Он умеет концентрироваться, но может быть немного рассеянным.

На вопрос, что принес Курентзис в Пермь, дирижер ответил, что не ему самому судить, а публике.

— Что вас держит в провинции? Почему вы, человек западный, приехали в Россию, в Пермь, когда из России все едут на Запад?

— Это страна, в которой чудесным образом существует «легато» (связное исполнение звуков, — прим.автора). Русская душа — это не сказка. Сколько сидел с друзьями здесь по ночам на кухне, и мы решали вопросы человечества. Такого там (на Западе, — прим.автора) нет.

— Вы говорите о себе слишком смело, — сказал Познер. — И говорите о себе, что вы «самый радикальный дирижер в мире». Каково ваше мнение о себе? Теодор Курентзис пишется большими буквами?

— Вам искренне отвечать? — отвечал Курентзис. — Эта фраза защиты. Такое признание меня спасает. Я должен очень сильно над собой работать. Я, как человек несовершенный, вижу проблемы и стараюсь стать лучше.

Ведущий задал вопросы о съемках в фильме «Ландау» Илья Хржановский , где Курентзис сыграл главную роль. Фильм еще не вышел на экраны.

— Это колоссальный опыт для меня, — ответил Курентзис. — Это был закрытый город (действие происходило в Харькове, — прим.автора), которому много лет. Там живут люди из разных сфер. Из тюрем, есть нездоровые. При этом там жили ученые и гениальные режиссеры… Это фильм-эксперимент в том, чтобы показать, как тоталитарное общество убивает ангелов. Это был жесткий эксперимент. Я пытался выйти из фильма несколько раз. Меня держали. Я изменился благодаря этому опыту.

Ведущий и гость много говорили о музыке. В самом начале программы Теодор Курентзис согласился с Познером, назвав классику «музыкой для гурманов», и в то же время удивил признанием, что любит рок-музыку.

— Недавно я был на острове Иос, — сказал Теодор. — И мы с другими музыкантами и поэтами, вышли слушать музыку на улицу, было прохладно. Мы лежали на матрасах и слушали музыку. И тогда музыка начала говорить. Нужно освободиться от клаустрофобического ощущений, которые присутствуют в концертном зале — «человек и программа», «сосед и сумка», телефона, людей, которые собираются в зале и что-то ждут. Музыкант, который пишет музыку, никогда не думает о концертном зале. Никогда не думает о серии абонементов. Он думает об острове Иос, наверное. Нужно перевести слушателя из этого зала на остров и дать ему простор помечтать.