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В Челябинске на международном фестивале балета выступят труппы из Китая и Италии
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В Челябинске на международном фестивале балета выступят труппы из Китая и Италии 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
24 июня в Челябинске стартует международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене театра оперы и балета выступят труппы из России, Италии и Китая.
— Фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», посвященный великой русской балерине, народной артистке СССР стал прекрасной культурной традицией Южного Урала. Этот праздник танца проводится в Челябинском театре оперы и балета с 2002 года. Екатерина Максимова очень любила танцевать в нашем театре, она описывала эти гастроли в своих мемуарах «Мадам „Нет“, — сообщают организаторы фестиваля.
Фест откроет балет-кантата „Кармина Бурана“, который является совместным проектом челябинского театра и французского продюсерского центра Arame Production. В основе либретто „Божественная комедия“ Данте, а музыка принадлежит немецкому композитору К. Орфу. Спектакль представляет собой синтез танца, вокала и музыки.
Также зрители увидят постановку Шанхайского государственного балета „Последняя миссия Марко Поло“, который представят в России впервые. Спектакль пройдет 26 и 27 июня. А 29 июня на сцене предстанет коллектив из Италии Contemporary Dance Company. Они покажут „Болеро“ Равеля и „Весну священную“ Стравинского.
На гала-концерте, который состоится 1 июня, выступят все звездные участники фестиваля. Подробно с программой можно ознакомиться на сайте театра оперы и балета.
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