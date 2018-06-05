В Челябинске на международном фестивале балета выступят труппы из Китая и Италии

24 июня в Челябинске стартует международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой ». На сцене театра оперы и балета выступят труппы из России, Италии и Китая.

— Фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой», посвященный великой русской балерине, народной артистке СССР стал прекрасной культурной традицией Южного Урала. Этот праздник танца проводится в Челябинском театре оперы и балета с 2002 года. Екатерина Максимова очень любила танцевать в нашем театре, она описывала эти гастроли в своих мемуарах «Мадам „Нет“, — сообщают организаторы фестиваля.

Фест откроет балет-кантата „Кармина Бурана“, который является совместным проектом челябинского театра и французского продюсерского центра Arame Production. В основе либретто „Божественная комедия“ Данте , а музыка принадлежит немецкому композитору К. Орфу. Спектакль представляет собой синтез танца, вокала и музыки.

Также зрители увидят постановку Шанхайского государственного балета „Последняя миссия Марко Поло“, который представят в России впервые. Спектакль пройдет 26 и 27 июня. А 29 июня на сцене предстанет коллектив из Италии Contemporary Dance Company. Они покажут „Болеро“ Равеля и „Весну священную“ Стравинского.

На гала-концерте, который состоится 1 июня, выступят все звездные участники фестиваля. Подробно с программой можно ознакомиться на сайте театра оперы и балета.