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В Астрахани финальный концерт фестиваля «Музыка на траве» посвятили 300-летию полиции России
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В Астрахани финальный концерт фестиваля «Музыка на траве» посвятили 300-летию полиции России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Астрахани завершился очередной сезон полюбившегося местным жителям и гостям города фестиваля «Музыка на траве». Весь май в парке перед государственным Театром Оперы и Балета выступали лучшие творческие коллективы и солисты региона. Здесь можно было насладиться музыкой разных жанров и направлений.
Финальный концерт, подготовленный Театр Оперы и Балета совместно с Дирекцией по реализации культурно-массовых программ и Управлением МВД России по Астраханской области, стал для зрителей настоящим сюрпризом. На сцену вышли сотрудники правоохранительного ведомства, которые сольно и в составе группы «Экстренный вызов» порадовали астраханцев любимыми песнями.
Их выступление было посвящено 300-летию со дня образования российской полиции. Звучавшие композиции уже прочно вошли в репертуар коллектива стражей порядка, которые выступают на различных всероссийских конкурсах, праздничных мероприятиях и открытых площадках. Зрители с удовольствием подпевали полицейским, исполнявшим патриотические песни, а также всеми любимые хиты.
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