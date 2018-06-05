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В Перми открылся всероссийский фестиваль Владимира Спивакова
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В Перми открылся всероссийский фестиваль Владимира Спивакова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков открывает в Перми всероссийский фестиваль памяти Дмитрия Хворостовского, сообщает Пермская краевая филармония.
Во вторник в Органном зале Пермской краевой филармонии стартует IX всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». В этом году в нем будет представлена программа «Сокровища и раритеты бельканто», в которой примут участие солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Василий Ладюк, баритон (Москва) и солисты Национального филармонического оркестра России Андрей Михайловский, кларнет и Кирилл Солдатов, труба (Москва).
"Программа посвящена светлой памяти великого русского певца Дмитрия Хворостовского и будет исполнена впервые", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Пермской филармонии, в этом году география фестиваля пополнится новой страной — Венгрией: на открытии фестиваля выступит лауреат самых престижных международных конкурсов Агнеш Лангер, скрипка. А на закрытии музыкального форума на сцену выйдет первый и единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки, Александр Рамм. Помимо этого зрители увидят выступления молодых музыкантов — юных пианистов Александры Довгань, Тимофея Владимирова и Ивана Бессонова.
В музыкальную программу фестиваля вошли произведения, которые крайне редко исполняются в Перми. Это три поэмы для голоса с оркестром «Шахеразада» М. Равеля, «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, Симфония № 5 Си-бемоль мажор Ф. Шуберта, Симфония № 9 Ми-бемоль мажор Д. Шостаковича, Концерт для виолончели с оркестром си минор А. Дворжака, а также Симфония № 2 ми минор С. Рахманинова.
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